Franco Caimi: "No me arrepiento de la decisión que tomamos"

Luego de varios días desde que tomó la decisión de abandonar la competencia por un fuerte dolor en la pierna derecha, tras fracturarse el año pasado, Franco Caimi dialogó con el programa radial Campeones y aseguró que dejar el Dakar fue lo más acertado porque "el riesgo era muy grande".

"Hace unos meses tuve un accidente en Marruecos, donde me fracturé el fémur, y llegué al Dakar con lo justo, sin preparación ni nada. En la tercera etapa sufría un dolor muy fuerte y, en conjunto con el equipo, hemos decidido dar por terminada la participación", relató el cuyano.

Luego explicó que "el riesgo de continuar era muy grande por la condición física en la que me encontraba. No tengo mucha musculatura en la pierna afectada porque no pude realizar la rehabilitación, entonces me apoyaba en la otra pierna y sufría muchísimo"

Finalmente, Caimi aseguró que "hoy en día no me arrepiento por la decisión que tomamos porque tenemos un año muy intenso y ya pensamos en la próxima edición del Dakar".