Finalmente, Salvatierra quedó fuera de competencia

El piloto boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra no tuvo éxito en su último intentó de convencer a los organizadores del Dakar 2019, que se realiza en Perú, que acepten su participación tras no pasar la verificación técnica del viernes por contar con un cuatriciclos que está fuera de reglamento.

Si bien a Salvatierra le bajaron el pulgar de manera inmediata luego de la inspección de su quad Barren Racer, horas antes de la largada simbólica quiso volver a hablar con los comisarios técnicos para demostrarle que, efectivamente, su vehículo está habilitado para correr.

“Vine para tratar de hablar nuevamente o al menos para que me reciben todas las pruebas documentadas de la total legalidad de mi cuatriciclo. Pero otra vez nos topamos con una organización muy abusiva que no quiere recibir el material, ni dar una información oficial sustentando el porqué mi quad no cumple el reglamento. La verdad, estoy muy triste”, explicó el boliviano al portal Los Tiempos de su país.

Salvatierra fue admitido para correr con un quad que había comprado al empresario holandés Kees Koolen, quien lo pilotó en las dos últimas ediciones del rally y también en el Mundial de Cross Country de 2017, donde se alzó con la victoria.

El boliviano utilizó este vehículo en el Desafío Ruta 40 y el Desafío Inca, dos pruebas preparatorias para el Dakar donde también interviene la empresa Amaury Sport Organisation (ASO), a cargo del raid más duro del mundo.

La razón de los organizadores del Dakar para vetar el quad de Salvatierra es que no es un modelo que se produzca en serie, de manera que cualquier competidor pueda tener acceso a él, como marca la reglamentación de la carrera, a pesar de que el quad esté avalado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

LA PALABRA DE ASO

El sábado por la noche, la organización emitió un comunicado brindando más detalles sobre el caso del boliviano. El mismo señala lo siguiente: “Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra es un gran piloto, un campeón y un amigo del Dakar. No rechazamos su participación en el Dakar 2019, pero el quad con el que desea disputar el rally no está conforme al reglamento de la prueba, que precisa claramente que los vehículos inscritos tienen que ser accesibles para todo el mundo y por tanto producidos en serie. No es el caso de este quad, que es un prototipo. Nosotros le comunicamos al piloto nuestra posición el pasado 12 de octubre. Desde entonces, hemos hablado con él casi a diario y le hemos reiterado que era bienvenido, pero no con ese vehículo. En cualquier caso, la validación final de los vehículos y sus tripulaciones del Dakar no es definitiva hasta que haya completado el proceso de verificaciones administrativas y técnicas”.