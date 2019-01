Etienne Lavigne: "El balance del Dakar en un solo país es muy positivo"

Este jueves finalizó la edición 2019 del Rally Dakar, la 11ª que se realiza en Sudamérica y la primera que recorre un único país, Perú. Al respecto habló Etienne Lavigne, director de la competencia, quien se mostró muy conforme con lo realizado.

En diálogo con Fox Sports, Lavigne analizó que "el balance es muy positivo. Un Dakar nuevo, con un nuevo formato, en un solo país. Fue un poco nuestro desafío para armar esta edición. Estamos más que felices".

"EL BALANCE DEL DAKAR EN UN SOLO PAÍS ES MUY POSITIVO"

"Fue una edición 100% Dakar, más intensiva, más dura. Fue la edición más selectiva desde el 2015, tenemos un 53% de competidores en la llegada. Es realmente una edición con este tipo de geografía, de desierto, de dunas, de arena, muy selectiva", agregó el francés.

Finalmente, Lavigne habló del futuro del Dakar y dijo que "no puedo decir nada porque no sé. No se sabe nada hoy día, desafortunadamente. Para nosotros es una pena no poder, no saber armar desde ahora una nueva edición del Dakar aquí. La semana que viene haremos visitas en los países vecinos".