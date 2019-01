El sueño que desvela a Kevin Benavides

El motociclista oriundo de Salta, Kevin Benavides, disputará a partir de este domingo su tercer rally Dakar. Luego de un cuarto puesto en su debut y un segundo lugar en la edición 2018, se presenta como la gran esperanza argentina y él va en busca del primer lugar.

"Ese es mi sueño, la verdad. Ser el primer argentino y americano en ganar el Dakar. Trabajo para eso y es lo único en lo que estoy enfocado", dijo el salteño en una entrevista brindada al diario español Marca. De todas maneras, es cauto y sabe que las buenas actuaciones de las ediciones anteriores quedan de lado: "Hay que poner la mente en blanco y olvidarse del pasado, empieza un Dakar nuevo al que quiero llegar lo mejor preparado posible".

La participación de Benavides en Perú estuvo en duda meses atrás. Es que en octubre sufrió una caída en el Rally de Marruecos y el parte inicial indicaba una fractura de fémur. Sin embargo la lesión terminó siendo menor: "Por suerte la cosa se quedó en un desgarro de 10x3 centímetros en la pierna, que no me dejó entrenar durante unas tres semanas. La pierna no está aún al 100% pero ya va bien, puedo entrenar y montar en moto, así que llegaré bien al Dakar. Tuve bastante suerte".

El argentino liderará al equipo oficial Honda junto a Joan Barreda, con el objetivo de desbancar a la invencible escudería KTM. Pensando en una hipotética definición con un compañero, Benavides apuesta por la competencia pura: "Si se da esa situación... que gane el más rápido, el que tenga que ganar"