El mendocino que correrá el Dakar con fines solidarios

Matías Notti es un empresario mendocino radicado en Buenos Aires que este año hará su debut en el Rally Dakar, y lo hará con la idea de ayudar a distintas organizaciones escolares del Perú, con las que inició contactos el año pasado.

"En mi primera participación pretendo tomar todo con calma. No busco competir contra nadie e iré a mi ritmo. Por mi trabajo me cuesta mucho entrenar, ya que tengo poco tiempo disponible, debido a que viajo mucho. Cuando tengo un momento libre voy con la moto a entrenar a la costa, buscando arena para seguir tomando confianza", analizó Notti de cara a este gran desafío..

El año pasado, el mendocino corrió el Desafío Ruta 40 y relató que "presencié múltiples accidentes, algunos de ellos graves que me marcaron hasta el punto de querer abandonar, pero gracias a Laurent Lazard, quien me apoya mucho, pude seguir adelante y terminar la carrera. La complejidad de la prueba me sirvió para aprender mucho e ir mejorando etapa tras etapa".

Además de correr el Dakar, Notti está en Perú con una misión solidaria, ya que el año pasado se contactó con escuelas carenciadas de los lugares por los que pasará la carrera con la idea de donares alimentos y útiles escolares.

A mediados del año pasado, en diálogo con La Nación, Notti contó que "cuando empecé con la actividad en Mendoza me involucré para tratar de unir la pasión del deporte con algún fin solidario. Con el grupo que salíamos a andar en moto o bicicleta, mezclábamos la aventura deportiva con ayudar. Hacíamos travesías a puestos en la precordillera llevando alimentos no perecederos, abrigo, lo que fuese. El modo en el que te reciben te hace ver la vida de otra forma. Eso lo seguí practicando cuando vine a vivir a Buenos Aires, con la gente que vive en situación de calle. Siempre estuve vinculado".

Como parte de la preparación para su debut en el Dakar, el año pasado el piloto de 42 años se acercó al Laboratorio de Biomecánica, Análisis del Movimiento y Rendimiento Humano del Centro Asistencial Universitario (CAU) de la Universidad Nacional de San Martín, único espacio universitario del país dedicado al análisis funcional de la biomecánica y el movimiento humano, para ser asesorado por profesionales del deporte y mejorar su rendimiento de cara a la próxima competencia.

Matías Notti junto al doctor Gustavo Represas, director del Laboratorio de la UNSAM.

La idea de Notti fue buscar especialistas que pudieran evaluar su estado, elaborar un diagnóstico para la optimización de su rendimiento y generar un entrenamiento que le permitiera llegar en las mejores condiciones a Perú.

