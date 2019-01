El gran sacrificio de Cavigliasso para poder ganar el Dakar

La victoria de Nicolás Cavigliasso fue aplastante. Ganó nueve de diez etapas y desde el inicio de la competencia dominó la clasificación general de los Quads. Pero claro, para poder tener esa contundencia, el cordobés expresó que se entrenó, se sacrificó el doble para sacarse la espina por haber sido segundo en la edición 2018.

"Me entrené muchísimo, el año pasado quise ser competitivo, me faltó un poco más de experiencia y quedé segundo. Este año me entrené de la mejor forma que pude. Creo que estar acá ganando muchas etapas me pone muy contento por el esfuerzo, por la dedicación que le metemos", contó.

Y agregó: "Todo el equipo dejaba el cuatriciclo impecable en cada etapa para poder continuar y sentirme cómodo al acelerar. Ellos tuvieron el 80% de este triunfo".

"Estoy muy contento por haber terminado este hermoso Dakar, fue algo muy bueno. Mi familia, mecánicos, toda la gente de Argentina, de Córdoba me apoyaron día a día y eso me ha servido para salir bien concentrado todos los días, para poder estar hoy festejando", cerró.