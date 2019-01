El día más triste para Barreda Bort

Sin lugar a dudas la deserción de Joan Barreda Bort fue un golpe de escena importante para la categoría Motos. El español llegó como serio candidato a quedarse con la victoria pero el terreno que debieron sortear en esta jornada le jugó una mala pasada.

Al arribar a Arequipa, el hombre de Honda explicó lo ocurrido y se mostró triste por no poder salir del barranco donde quedó varado: "Salí muy bien, fui abriendo pista. Había poca visibilidad por la nieva, fui a buscar un way point, quedé en un barranco con muchas rocas. Traté de girar pero no pude salir". Su palabra.