Dakar 2019: pocos kilómetros, mucha dificultad

El Dakar 2019 fue un canto a la regularidad. En este año de pocos kilómetros, porque se corrió solo en Perú, donde la arena fue la reina de las etapas y las dunas estuvieron a flor de piel, la dificultad fue altísima desde lo técnico y lo físico para los pilotos. Comencemos por el simple, y obvio hecho, de que, si bien para ganar esta carrera hay que ser rápido, eso no significa que el más veloz la gane, sino el que comete menos errores, mantiene un ritmo relativamente constante y, además, tiene la máquina más confiable o la suerte de romperse lo menos posible.

Dada esta perspectiva, fueron los pilotos que reunieron estas condiciones los que se quedaron con los podios en las distintas categorías que embellecen esta carrera. Pero, volviendo al punto de la velocidad, no podemos negar la que le pusieron los ganadores.

Tal vez lo más impresionante que tuvo este Dakar en un sentido de poderío y estabilidad en su desarrollo haya sido Nicolas Cavigliasso. El piloto cordobés, que ya había mostrado sus cualidades el Dakar pasado terminando en segundo lugar y ganando no solo tres etapas, sino además siendo el mejor rookie (o debutante) del año, este ciclo se preparó duramente para esta contienda. Con un dominio equipo y sobre sus competidores, ganando nueve etapas de las diez, incluso en aquellas en que había decidido no ir tan rápido; se convirtió en el más claro de los campeones de este año, aprovechando, debe decirse, que varios de los pilotos laureados de esta categoría decidieron incursionar en la Side by Side (SxS). Pero esto último no le quita mérito al argentino que ganó de punta a punta, con una distancia clarísima a sus oponentes más cercanos, sin cometer errores y que, como dato de color, se dio el gusto de pedirle matrimonio a su novia en el podio.

Así como el cordobés no tuvo inconvenientes, en los camiones la cosa fue distinta para el trio argentino de Villagra, Torlaschi y Yacopini. Primero un caño de escape roto que incendió mangueras, luego problemas en la suspensión de la cabina y, por último, un pequeño barranco, les imposibilitaron estar en competencia seria en este Dakar. Esto hace que su cuarto puesto en la general sea más meritorio en una categoría donde los rusos de Kamaz son un ejercito aceitado y muy preparado que comete pocos errores y se rompen menos, aunque este año una rotura en el camión de Mardeev y Karginov atropellando a un espectador en una zona donde el simpatizante no debería haber estado, diezmaron un poco al equipo dirigido por el Zar Chagin. De cualquier forma, Nikolaev consiguió su cuarto Dakar, quinto si consideramos el que ganó como mecánico del cerebro detrás de los Kamaz y máximo ganador de esta especialidad, justamente Vladimir Chagin, quien hoy comanda las riendas desde la estrategia.

Con respecto a los SxS o UTVs (como también se los nombra) este año la categoría no fue diferente en muchos aspectos a los años previos, pero en otros tuvo un crecimiento exponencial. Ignacio Casale y Sergie Karyakin dejaron los quads para probar estos vehículos, El chileno Francisco “Chaleco” López, volvió a correr el Dakar después de varios años de ausencia, producto de una lesión. Cierto es que, como se daba en años anteriores, las diferencias que se veían etapa a etapa nos dejaban constancia de que el ganador podía ser cualquiera de los pilotos que mantuvieran una regularidad. Es por eso que el chileno se coronó cuando parecía que no tenía posibilidades. Durante la primera mitad de la maratón, una etapa para el olvido, perdió más de una hora respecto a los punteros, cuando venía encabezando la especialidad. Sin embargo, la velocidad y regularidad, unida a los errores y por momentos poca confiabilidad de los contrarios, le permitieron retomar la punta rápidamente y ganar con amplitud esta categoría en su vuelta a la máxima carrera de raid.

Hablando de confiabilidad, Nasser Al-Attiyah, el Sr. But Ok (como le decimos por su constante uso de la expresión), fue el ejemplo claro de este punto. Al llegar al comienzo de la categoría coches, contábamos a varios candidatos a ganar. Lo cierto es que los Mini, tanto el 4x4 como el Buggy tuvieron problemas en casi todas las etapas, las otras Toyotas de De Villiers o Ten Brinke tampoco le dieron esa cuota de seguridad a sus tripulantes; Loeb hizo una meritoria carrera con un Peugeot, pero de equipo privado y sin apoyo de la marca, Orly Terranova y Stephane Peterhansel tuvieron pequeños golpes que, por las características del terreno, volvieron a traer dolencias de otros años o lesiones nuevas. Fue esa unión de potencia, exactitud en el manejo y la navegación, confiabilidad en su Toyota y la experiencia que tiene el catarí, la que permitió que el más simpático de los pilotos Dakar levante su tercer Beduino de oro de su carrera. No quiero dejar de nombrar a Nani Roma que con problemas y su navegante lesionado terminó en el segundo lugar, al ya mentado Loeb que contra los pronósticos desfavorables que tiene en la arena y sin apoyo logró el tercero. Tampoco es menor que el chaqueño Juan “Pato” Silva haya terminado esta carrera con un utv modificado que lo pone en la categoría coches.

La mayor emoción al final no las dio el mundo de las motos. La victoria de Toby Price, recuperándose de una lesión y operación a pocos días del comienzo de la carrera; la pelea con el chileno Pablo Quintanilla, la cantidad de veces que cambió la punta de la categoría o se quedaba en el camino uno de los candidatos nos da la pauta del nivel que tiene hoy esta especialidad. No es casual que Peterhansel, máximo ganador de la historia de esta carrera, haya dicho que esta generación es única e interesantísima. Aunque KTM sigue siendo la dueña absoluta de la categoría Motos, Yamaha y Honda desde hace unos años siempre llegan con la sensación de que existe la posibilidad de destronarla. Pero los austríacos no llevan 18 victorias consecutivas de casualidad: tienen un gran plantel y una máquina confiable. Por desgracia al último día pensamos que, por ahí, Quintanilla podía recortar el minuto que tenía por debajo del australiano, pero probablemente la necesidad, la inexperiencia de estar tan cerca de la pelea grande y, por ahí, el factor psicológico, lo llevar a ir demasiado rápido, lo que en el mundo Dakar siempre está cerca del error. De cualquier manera, la carrera del chileno fue fenomenal y aunque no haya terminado en el podio, deja la esperanza de que algún día tengamos un piloto latinoamericano levantando el trofeo.

Este año tuvo, además, un complemento nuevo: la categoría semi maratón. Esta se creó para que los pilotos de coches, camiones o SxS que por algún motivo no pudieron continuar antes de llegar a la mitad de la carrera, pudieran “reengancharse” en esta especial de todos contra todos. Orly Terranova, que por un golpe tuvo que abandonar en la segunda etapa por un dolor lumbar, aprovechó esta oportunidad y la ganó de punta a punta. Hay que considerar que esta categoría es importante sobre todo para los pilotos más cercanos a lo amateur, que durante todo el año intentan conseguir los sponsors para correr la carrera y esta les permite terminarla y, de alguna manera, cumplir con los acuerdos con la gente que los apoyó.

Personalmente, lo que más me gusto fue la participación de Jacques y Lucas Barrón. Lucas es un chico con síndrome de down que se dio el gusto de correr con su papá y, si bien no la terminaron ni en el reenganche, nadie le va a poder sacar el gusto a este muchacho y tampoco el de que los Fernando Ferrand, padre e hijo que terminaron su noveno Dakar juntos, lo hayan invitado a pasar por el podio. Si bien uno siempre hace énfasis en los pilotos de punta, este es el espíritu Dakar, más bien el espíritu que debe tener el deporte, que me gusta ver y que realmente hace que me conmueva.

Terminó el Dakar 2019. Ahora la A.S.O. tiene mucho trabajo por delante: tiene que tomar en cuenta los errores cometidos en hojas de rutas que generaron lesiones en varias categorías, sobre todo en las motos donde, por decirlo burdamente, el paragolpes es el piloto; deberá también ver los errores de referencias de los que se quejaron los pilotos en más de una oportunidad; desde mi perspectiva periodística, deberá tener más claridad en la información respecto a penalizaciones y devoluciones de tiempos; y además tendrá que organizar el Dakar 2020, con todas las dudas que hay alrededor de esta nueva carrera. Según información que manejan los pilotos, el año que viene Perú está asegurado por un contrato firmado con los organizadores. Pero la sensación de que solo con un país es poco rondó por todos lados y genera la duda de la continuidad en tierras latinoamericanas. Por el lado del país andino comentan que esperan recuperar lo invertido y ganar cuarenta millones de dólares más. Cierto es que para ellos es una gran vidriera que les permite mostrar algo más de su tierra más allá del referencial Machu Picchu. Rumores hay muchos, certezas ningunas, solo la de que cuando vuelva a correrse, donde sea que ello ocurra, será nuevamente emocionante.