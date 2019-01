Caimi: "Volveré más fuerte por mi revancha"

Franco Caimi no pudo cumplir con su principal objetivo. El mendocino llegó con lo justo tras la operación de fémur que debió sortear por el accidente sufrido en Marruecos pero la exigencia de las primeras etapas fue demasiado para su físico.

Hoy, en su cuenta oficial de Instagram envió un mensaje de revancha.

El mensaje de Franco Caimi

"Hola amigos como muchos ya sabrán en la etapa de ayer llegue hasta la mitad y no pude seguir, el dolor en la pierna no me dejaba manejar y no podia ser yo arriba de la moto. Competir, andar en moto y entrenar son mi pasión, puse lo mejor de mi para estar en este Dakar y sin mirar atrás por lo que tuve que pasar estos últimos 3 meses y el riesgo q significaba correr así. Soñaba con llegar y se q muchos tenian la ilusion q asi fuera pero vuelvo a casa sano y volvere mas fuerte por mi revancha. Gracias a mi equipo @yamaharacingcomofficial por estar a mi lado y a todos por acompañarme. Le mando muchas fuerzas a mi amigo @wnosiglia para q se recupere pronto!"