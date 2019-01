Benavides reclama a ASO por una falla en su GPS

Kevin Benavides explicó a traves de las redes sociales que realizó un reclamo a la organización del Dakar 2019, por el tiempo perdido en la 8ª etapa debido a una falla en el GPS de su Honda.

De acuerdo a lo expresado por el salteño, el inconveniente le demandó validar dicho WP, haciéndole perder tiempo al no tomar la referencia correctamente. "Me cruce a varios pilotos que pasaban por el mismo sitio donde estaba yo, les validaba y seguían", manifestó Benavides.

Hola a todos!

En la etapa de hoy tuve problemas con la validación del WP 104, estamos esperando una confirmación de la organización ya que el gps no me lo validaba. Estuve dando vueltas un montón de tiempo sabiendo que estaba en el lugar correcto. pic.twitter.com/UJQ4Fd4Bcv — Kevin Benavides (@kmbenavides) 15 de enero de 2019

"Paré a dos pilotos y ellos vieron que no me validaba. Al pasar atrás de Metge, recién ahí se me validó. La organización ya vio los tracks y estamos a la espera de una resolución favorable", sostuvo tras salir de la reunión con la dirección de la carrera.