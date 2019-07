"Vístima": la mujer que se volvió viral pide derechos de autor

Elizabeth Ogaz está molesta, ya que ganó popularidad hace unos meses, cuando al hablar de su ex patrona María Inés Facuse, ahora separada de Sergio Jadue, aseguró que “yo la veo que ella se está haciendo la vístima” y se transformó en viral.

El que según la mujer, “todos ganan, menos yo, que no he ganado nada”, tras la viralización de la frase, que incluso sirvió de inspiración para algunos temas musicales.

“He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome. Han hecho canciones, mi cara está en todos lados. Todos ganan, menos yo, que no he ganado nada”, le alegó Elizabeth al diario La Estrella Quillota-Petorca.

“Ahora vine a vender porque tengo que pagar la luz, comprarme remedios y no tengo. Yo no he ganado nada, sigo igual de pobre”, complementó.

“Una mano en el corazón”

Y es precisamente su precaria situación la que la indigna. Porque cree que otros sí han sacado provecho del tema, mientras ella debe esforzarse para sobrevivir a diario.

“La gente dice que yo gané un millón de pesos, ¡dónde! si la que menos ha ganado en todo este cuento he sido yo. Ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata en una cuenta porque acá todos ganan. Ellos ganan plata y yo gano burlas y risas en la calle”, argumentó.

Elizabeth admite que algo de popularidad alcanzó con el video, lo que incluso le valió la invitación para que participara en un comercial, pero su frágil estado de salud se lo impidió.

“Tengo una hernia en la columna, problemas en mis rodillas y más encima me caí, así es que no me puedo mover mucho porque me golpeé las costillas”, relató.

Y añadió que “he tenido que vender todas mis cosas porque tengo que comprarme remedios y hacerme exámenes. Tengo diabetes y sufro de crisis de pánico, ojalá la gente se pusiera una mano en el corazón”, concluyó.

Temas inspitados en el viral

El video de Elizabeth Ogaz hablando de “vístima” trascendió rápido las fronteras de Chile y sirvió de inspiración para artistas en Argentina, Bolivia y México.