Superstición, predicciones y política: 20 profecías de Benjamín Solari Parraviccini

Desde su infancia hablaba de hadas, duendes y ángeles. Su padre ―que era psiquiatra― lo sometió a varios tests que demostraron que no padecía ninguna enfermedad. En 1932 comenzó a realizar dibujos espontáneos y a escribir frases que para él no tenían sentido. Según sus declaraciones, oía una voz y sentía que su mano era guiada. Su trabajo profético abarca más de 1000 pictografías, muchas de las cuales ya sucedieron.

Nacido el 8 de agosto de 1898, bajo el signo de Leo, Benjamín Solari Parraviccini no parece anclado en ningún siglo, parece más actual y futurista que muchos contemporáneos. Famoso por haber pronosticado el atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre 50 años antes de que ocurriera, muchas de sus psicografías (dibujos simples a lápiz que crean imágenes psíquicas y proféticas) parecen no tener aún una explicación. Fanáticos, estudiosos y místicos, se devanan en interpretaciones sobre las que un no se cumplieron.

Profecías (que aseguran) que se cumplieron:

En 1937 adelantó lo que sería la revolución de Cuba comendada por Fidel Castro: “Cabeza barbuda; Eso parecerá santo, pero no lo será, e inflamará a las Antillas”. Y al año siguiente, en una nueva pictografía, escribió: “La Victoria de los barbados en Cuba”.

Fidel según Parraviccini.

La exploración espacial también fue adelantada varios años antes. En 1938, escribe: “¡Hombres voladores en la era del 60 al 70!”. Y luego, en otra obra predice lo sucedido con la perra Laika, el primer ser vivo enviado al espacio: “El can será el primer volador” (1938).

Laika.

La fama mundial de Parraviccini comenzó cuando se descubrió que había predicho el atentado a las torres gemelas: “La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces” (profecía del año 1939).

La profecía sobre las Torres Gemelas.

El asesinato del presidente norteamericano John F. Kennedy fue otra de sus profecías. Escrita en 1940, decía: “Un golfer americano gobierna y le matan joven”. 23 años después esta frase tuvo sentido.

“Un golfer americano gobierna y le matan joven”

Una de sus últimas predicciones fue la llegada del papa Francisco. En 1972 profetizó: “Nueva era llega! Mundo en disfraz. Mascarada perenne. La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del Papado y el nuevo será joven de ideas”.

Francisco según Parraviccini

20 profecías listas para que cada quien las interprete: