Kodi Lee en "America's Got Talent": el chico que despertó emociones latentes en el mundo

America’s Got Talent no deja de sorprender. La versión estadounidense del talent show emitido en Telecinco en su adaptación española ha vuelto a dejar boquiabierto al mundo entero con una actuación que ya ha pasado a la historia del programa. Y que, como era de esperar, se ha convertido en viral.

Todo sucedió durante su última emisión. Kodi Lee, un joven de 22 años ciego y autista, se subía al escenario dispuesto a disfrutar con la canción elegida, A Song For You de Donny Hathaway. Al fin y al cabo, la música le salvó “la vida”, dijo su madre antes de la actuación. Tras su interpretación, el jurado no pudo contener las lágrimas. Su sensibilidad le había otorgado el ‘pase de oro’.

La pasión de Kodi por la música le venía desde pequeño. “A través de la música y la interpretación pudo soportar vivir en este mundo. Cuando eres autista, es muy difícil hacer lo que hacen los demás”, aseguraba su madre en declaraciones previas al momentazo musical.

Cuando el joven comenzó a tocar las primeras notas frente al piano de cola, se hizo el silencio. Kodi sacó voz y procedió a cantar. La magia había llegado al plató de America’s Got Talent. Su forma de expresar y su voz enamoraron a los presentes. Tal fue la reacción a su actuación que tanto el jurado como gran parte del público respondieron con una sonora ovación.

"Tu corazón, tu pasión, tu voz nos impactó a todos. Solo quiero decir que te escuché y te sentí y fue hermoso”, dijo emocionada Julianne Hough, miembro del jurado. Simon Cowell, por su parte, no solo aplaudió si no que aseguró que “ver lo que ha sucedido aquí ha sido extraordinario, realmente extraordinario. Recordaré este momento el resto de mi vida”.

Para terminar, Gabrielle Union se dirigió a la madre de Kodi, Tina: “Solo quieres darles a tus hijos la luna, las estrellas y el arco iris. Y esta noche, te daré algo especial”. En ese instante, la juez pulsó el botón dorado que lleva a Kodi a la final. Tras este hito televisivo, numerosos rostros televisivos han alabado el gran talento del joven. Su actuación deja sin palabras.

Y hay más videos de Kodi Lee: