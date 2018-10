Trump sube al avión con ¿papel higiénico? su zapato

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido otra vez el centro de atención en las redes después de la publicación de un video donde se le ve subiendo la escalera de su avión presidencial con algo llamativo pegado a la suela de su zapato.

Puede que fuera una servilleta o un simple trozo de papel, no obstante, la versión más difundida en Internet es que el líder estadounidense llevaba sin darse cuenta papel higiénico en su zapato. Después que el mandatario completara su subida, el papel se despegó y quedó en la parte superior de la escalera.

100% chance if Trump's political opponent had toilet paper stuck to their shoe getting on Air Force One, we'd never hear the end of it. pic.twitter.com/oqFFgzsFEg — Matt Rogers �� (@Politidope) 5 de octubre de 2018

"Hoy, Trump abordó el Air Force One con papel higiénico pegado a su zapato. Como querían los padres fundadores [de EE.UU.]"; "Me pregunto cuántas personas vieron el papel higiénico y se rieron diciendo 'No se lo digas'"; "Esto me alegró el día: Trump abordó el Air Force Once con papel higiénico en su zapato. Todo está bien en el mundo (durante 30 segundos)", "Trump abordó el Air Force One con papel higiénico en su zapato, y mi parte favorita es que nadie se lo dijo", "Claramente, no tiene amigos", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Okay, so this made my day: Trump boarding AF1 with toilet paper on his shoe. All is good in the world (for 30 seconds). https://t.co/wR0KQpMcZF — Amy Siskind (@Amy_Siskind) 5 de octubre de 2018

"Sinceramente, no puedo creer que Trump haya tardado tanto en abordar el Air Force One con un trozo completo de papel higiénico saliendo de su zapato", escribió otro usuario de Twitter."Donald Trump subiendo al avión Air Force One con papel higiénico pegado a su zapato es la cosa más Donald Trump de la historia", añadió otro.

Donald Trump boarding Air Force One with toilet paper stuck to his shoe is the most Donald Trump thing ever. pic.twitter.com/OxJnQ044qA — Middle Age Riot (@middleageriot) 5 de octubre de 2018

Mientras, algunos aprovecharon para bromear con la reciente prueba de un nuevo sistema de mensajes de alerta a nivel nacional. "Alerta presidencial: Señor presidente, tiene el papel higiénico pegado a su zapato", reza un meme.

