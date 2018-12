Trámite de 10 años: Se venga con un gigantesco dedo medio

Ted Pelkey quería ampliar su vivienda para construir un garaje donde dedicarse a la reparación de camiones. Inició los trámites legales en el distrito de Westford, en el estado de Vermont (EE.UU.), pero después de diez años, la respuesta que recibió no fue la esperada. Por eso, decidió expresar su disgusto de una manera peculiar, detallaron medios locales.

"Me han pasado por alto y no está bien. No me han tratado de manera justa", evaluó Pelkey, que planeó una venganza. "Estaba sentado en un bar y le dije a mi esposa: 'Quiero tener una estatua hecha de un dedo medio y la voy a poner en el césped'", contó a Boston.com.

Para ello, lo primero que hizo fue invertir en un bloque de pino de cinco metros de altura. Luego, llegó el momento de la escultura: sobre esa base colocó una enorme mano con el dedo medio extendido, creada por un artesano local, que es visible desde todos los puntos de la pequeña localidad.

Para asegurarse de que todos la observaran, Pelkey le colocó luces alrededor, para mantenerla iluminada durante toda la noche. Esta revancha le costó unos 4.000 dólares y un minucioso estudio de la legislación local para comprobar que no violaba ninguna normativa.

Todo en regla

Las autoridades locales se refirieron a los motivos por los que denegaron el permiso de construcción a Pelkey y detallaron que la solicitud no cumplía con todos los requisitos. Por ejemplo, no describía el propósito para el que la edificación iba a ser usada ni incluía información sobre la iluminación necesaria para enfrentar situaciones vinculadas a la seguridad.

Sin embargo, reconocieron que no hay nada que invalide la colocación de la estatua. "Pueden hacer lo que quieran para ejercer su libertad de expresión dentro de las leyes y regulaciones", sostuvieron.

