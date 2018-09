Recién casado muere en plena fiesta de bodas

Danny Emsley y su prometida Claire habían estado juntos por siete años y finalmente se casaron este 17 de agosto en la ciudad de Wetherby, en el norte de Inglaterra.

La luna de miel estaba a punto de comenzar, cuando repentinamente Danny fue encontrado muerto en la cama de su habitación, informa The Sun.

A las 23:30 Danny subió a la suite de luna de miel para descansar, mientras su esposa todavía estaba abajo disfrutando de la fiesta. Ella fue a verlo una hora más tarde y luego regresó con los invitados, dado que el novio estaba bien.

"Él estaba bien, así que regresó a la fiesta, hasta alrededor de la 1:30 de la mañana", contó un amigo de la pareja.

"Poco después, Claire intentó mover a Danny para que se metiera en la cama y se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Ella gritó y salió corriendo de la habitación, pidiendo ayuda. La puerta se cerró detrás de ella. [Los amigos y parientes] tuvieron que romper la puerta de la habitación. Llamaron al 999 e intentaron darle reanimación cardiorrespiratoria, pero ya era demasiado tarde".

La causa de la muerte no ha sido revelada. De momentos, la policía no está investigando la muerte de Danny como delictiva. No obstante, amigos de la familia sostienen que el hombre estaba sano.

RT