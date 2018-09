La desconocida doble vida de un famoso cantante

“Esto, más bien, va sobre lo antihéroe que soy en realidad”. Al otro lado del teléfono habla Jorge Martí, vocalista y líder de La Habitación Roja, una de las bandas más veteranas del indie español, ese grupo que da la impresión de haber formado parte, desde siempre, del cartel de cualquier festival veraniego patrio. Sus seguidores saben que Martí lleva más de dos décadas abriéndose en canal en sus letras. Ahora también lo hace en la pantalla. El valenciano protagoniza In the middle of Norway, un documental dirigido por la catalana Mia P. Salazar donde ofrece una inédita (e íntima) visión sobre su vida. Expatriado por amor a Noruega desde 2006 (“no lo dudé y me llevé mi coche, mi paella y mi todo; me iba con el amor de mi vida”), Martí lleva casi diez años combinando una desconocida doble vida para muchos. Una existencia que él mismo define como “montaña rusa emocional”. Durante el verano disfruta del hedonismo y adrenalina de las giras y conciertos en España. En invierno se aísla de todo en su casa en los fiordos noruegos y trabaja como enfermero en turno de noche en un centro para enfermos de Alzheimer y demencia. Conocé más sobre la noticia haciendo clic aquí.