Bob Marley, el gato abandonado y atrapado bajo dos kilos de pelo

Las autoridades del condado de Douglas, en Nevada (EE.UU.), están buscando a un hombre que el pasado 16 de agosto abandonó a un gato en terribles condiciones, atrapado bajo su propio pelo enmarañado, en la entrada de un refugio local de animales.

El refugio Douglas County Animal Care & Services estaba cerrado en aquel momento, pero el hombre fue captado por la cámara de vigilancia.

Al llegar al trabajo por la mañana, el personal supo de inmediato lo que había sucedido. "Vimos una transportadora en la puerta. Siendo un refugio de animales, esto generalmente significa una cosa: que alguien ha dejado su animal en el porche", dijo Liz Begovich, supervisora del establecimiento, a The Dodo.

Cuando los empleados del refugio miraron dentro, no podían creen lo que veían sus ojos. De hecho, primero pensaron que se trataba de un perro, pero al retirar la parte superior de la transportadora vieron que era un gato, con el pelaje tan enmarañado que no podía ni moverse. Estaba claro que había estado viviendo así durante meses, si no años.

Los empleados llevaron al felino al veterinario, donde lo sedaron y le afeitaron más de dos kilos de pelo. Al quitarle todo ese pelaje quedó al descubierto otro problema: el sobrepeso, pues el gato pesaba más de diez kilos.

Aún así, al quedar libre de sus 'rastas', el animal, apodado Bob Marley, ya fue capaz de moverse. Ahora Bob, que se cree que tiene alrededor de diez años, se siente bien y está disponible para la adopción.

No se sabe si el hombre que abandonó al gato es la persona responsable de descuidarlo todo este tiempo, pero su decisión de no dar la cara y de no proporcionar ninguna información levanta sospechas. "Realmente nos gustaría saber la historia de fondo. Podría haber otros animales en esa casa, o de donde sea que viniera este gato, que estén en la misma condición", señala Begovich.

RT