Azafata da a conocer las reglas secretas de conducta a bordo

Una azafata, identificada por Daily Mail como Belinda, ha accedido a revelar las reglas secretas que deben seguir todos los pasajeros de un avión para no molestar a los demás.

Así, y en primer lugar, no deben quejarse por eventuales turbulencias. "Por mucho que quisiera poder invocar los poderes de las fuerzas naturales, no puedo predecir ni cambiar el clima inclemente que pueda producirse en la atmósfera que nos rodea", explicó.

Otra recomendación es no hacer reclamos por la comida si no hay otra disponible. "Puede ser molesto no tener su primera opción, pero recuerde, estamos haciendo todo lo posible para que 300 personas se alimenten y estén felices", dijo Belinda. "Cuando nos quedamos sin pollo, nos quedamos sin pollo", apostilló.

También recomendó a cada quien llevar siempre consigo un bolígrafo de repuesto, para rellenar el formulario de migración sin distraer a los asistentes de vuelo. "No tenemos 300 bolígrafos para darle uno a cada pasajero (…)", dijo.

Además, aconsejó nunca echarse a dormir en el piso del pasillo y tratar de no ocupar el inodoro durante mucho tiempo.

"Todos sabemos que pueden pasar cosas graciosas cuando vuelas a 35.000 pies [unos 10.000 metros], y también las experimentamos", bromeó Belinda. "Sin embargo, es un espacio compartido, así que, por favor, haz todo lo posible por ser rápido y eficiente en el baño".

Finalmente, pidió tener el boleto de embarque preparado antes de subir al avión y mantener en la cabina las cortinas cerradas si otros pasajeros duermen.

RT