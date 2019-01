Por qué obligar a un niño a tocar el piano equivale a alterar sus genes

Richard Dawkins, destacado biólogo evolutivo, etólogo y escritor de ciencia popular británico, se presento éste martes como la primera charla magistral del segundo día del Congreso Futuro 2019. En la presentación del destacado académico, se recalcó la importancia que ha tenido su investigación para elavance en la experimentación con los genes, además de se le atribuyó el origen de la palabra “meme“.

Con más de 400 asistentes, esta fue una de las cátedras más esperadas del evento más importante de ciencias de Latinoamérica. Durante aproximadamente 30 minutos, Dawkins expuso sobre los diferentes aspectos morales de la investigación genética, las posibilidades que existen al manipular esta ciencia y diferentes proyecciones para el futuro de la humanidad bajo la consigna “¿Qué especie queremos ser?”.

El científico declaró sentirse impresionado con el evento, llegando a declarar: “si creen que estas luces psicodélicas son futuristas, deberían ir a ver el sistema que las controla atrás. Es como estar en el futuro; es como dirían los americanos ‘increíble'”.

La moralidad de la genética y el futuro de la humanidad

“En mi área, el tiempo se mide a muy gran escala“. Con esta frase, Dawkins abrió la clase sobre los aspectos morales de la investigación genética. Explicó que para notar una diferencia física en la cadena evolutiva de una especie, los cambios que se pueden notar en apenas décadas son los cambios culturales.

“Hace 100 años atrás las mujeres no podían votar. Acá en Chile específicamente, la legalización del voto femenino ocurrió hace 70 años, lo que significa que todavía existen personas que recuerdan este hecho“, declaró. También declaró que cuando se habla de siglos, el contraste entre la cultura actual y la del pasado se hace aún más radical (“antes la esclavitud era aceptada”).

Dawkins realizó una proyección hacia un posible futuro con los tiempos utilizados por los especialistas evolutivos, afirmando que en mil años más “podríamos conquistar Marte”, en 10 mil “se podrían observar cambios evolutivos o viajes interestelares” y en un billón “la vida en la tierra acabará debido a la expansión del sol”, haciendo la pregunta si la raza humana sobreviviría de alguna manera.

Con respecto a este último punto, el etólogo comenzó a ahondar en las posibilidades que tiene la humanidad de alterar sus genes para crear una “mejor especie”. Entregando un prefacio de la evolución y sus formas aleatorias de funcionamiento y selección de la especie más fuerte luego de generaciones de mutaciones genéticas, afirmó que no es imposible alterar el curso natural de la evolución si no que es “moralmente discutible”.

Mencionando a Hitler y su afán con la eugenesia humana obligatoria, lo despreciable de dicho acto y las consecuencias violentas de este pensamiento tales como “la castración de personas que se consideraban no aptas”, Dawkins finalmente afirmó que si dicha práctica es voluntaria y no impuesta, no debería ser tan fuertemente cuestionada.

“Que a un niño se le obligue a tocar el piano repetidas veces en una semana es similar que se le alteren los genes en una etapa de gestión in vitro para que tenga un talento musical, como lo fue la familia de los Bach”, afirmó el experto, declarando que si un lobo se puede alterar hasta ser un bulldog, los humanos pueden sufrir un proceso similar.

Sin embargo, declaró que dichas alteraciones pueden traer consecuencias adversas de la misma forma que con las razas de perro que poseen problemas respiratorios o de parto. “O razas de caballo que se mezclan obligatoriamente para hacerlos correr más rápido, dejándolos con patas más delgadas y ligeras pero a la vez más frágiles. Como podemos observar en los hipódromos muchas veces se sacrifican a los equinos debido a las fracturas de sus extremidades“.

Con respecto a la moralidad de la alteración genética, Dawkins habló del problema del trolley y la moralidad que conlleva terminar o alterar una vida humana. Citando a Immanuel Kant afirmó que “es incorrecto cuando se manipula a otra persona“. Afirmó a la vez que estos problemas morales se deben aplicar a la construcción de inteligencias artificiales.

¿Qué especie queremos ser desde la biología evolutiva?

Dawkins sostuvo que existen diferentes opiniones con respecto al propósito del proceso evolutivo. Una de ellas siendo la del experto Julian Huxley, quien afirma que dichos cambios genéticos son en pos de un constante progreso. Sin embargo, declara que existen expertos que también piensan que estos procesos ocurren de manera aleatoria y llevan a callejones sin salida.

El popular biólogo evolutivo comentó que -según su punto de vista-, el principal motivo y a la vez razón de evolución y supervivencia humana es para mantener el “fuego de la inteligencia en el universo” en caso de que fuéramos los únicos seres inteligentes existentes en el cosmos.

Finalmente, concluyó que el avance en la inteligencia artificial es necesario en caso de que la Tierra deje de ser un ambiente propicio para “el desarrollo de la vida a base de carbono”. Declarando que el desarrollo de “robots” que mantengan el legado de la inteligencia y la emoción, aunque estén construidos a base de silicona, es prioritario ya que estos serían nuestros “hijos” o la siguiente escala en la etapas de la evolución humana.

La agenda completa de los 7 días del Congreso Futuro 2019 en Chile

Computación Cuántica, Inteligencia Artificial, Conciencia, Feminismo, Envejecimiento y Cambio Climático serán algunas de las materias centrales que exponen en estos días en Chile en charlas los grandes pensadores, científicos y humanistas invitados a este evento.

Más de 110 expositores chilenos e internacionales participan –del 14 al 20 de enero de 2019- en la 8° versión de Congreso Futuro, el encuentro de divulgación científica más importante de América Latina y al que la ciudadanía podrá asistir de manera presencial y gratuita. Y si es que no puede asistir, se podrá ver vía streaming en diversas plataformas (incluyendo en Futuro360.com).

Planteando la interrogante “¿Qué especie queremos ser?”, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, junto a la Fundación Encuentros del Futuro, articulará las ponencias de grandes pensadores, científicos y humanistas que abarcarán temas como Computación Cuántica, Inteligencia Artificial, Conciencia, Feminismo, Envejecimiento y Cambio Climático.

Entre los participantes destacados para esta 8° versión se encuentran Anil Seth, neurocientífico encargado de la charla inaugural de Congreso Futuro 2019, quien además hará la transición desde la reflexión de 2018 “Toma Conciencia Hoy ” al llamado para este 2019 “¿Qué especie queremos ser?”. También estarán invitados los Premio Nobel de Física, Brian Schmidt (2011) y Michael Kosterlitz (2016).

Entre las mujeres destacadas están la arquitecta Kazuyo Sejima, reconocida a nivel mundial por su delicada y poderosa propuesta arquitectónica con sello social. Magdalena Skipper, doctora en genética y primera mujer editora de la revista Nature en sus 150 años de existencia; y Ann Olivarius, abogada señalada como una de las mujeres más influyentes en los procesos sociales que ha vivido el feminismo contemporáneo, quién abordará la “equidad de género, nuevos tipos de violencia y abusos en contra de la mujer en el Siglo XXI”.

El sábado 19 de enero Chile, por primera vez en América, se llevará a cabo el “Nobel Prize Dialogue”. La actividad presentará a los Premios Nobel Brian Schmidt (Física 2011), Serge Haroche (Física 2012), Michael Kosterlitz (Física 2016) y Bruce Beutler (Medicina o Fisiología 2011) para reflexionar en torno a la educación.

¿Cómo podemos inspirarnos a aprender? ¿Pueden los profesores ayudarnos a encontrar esa emoción? ¿Estamos dispuestos a aprender? Esas son algunas de las preguntas que se abordarán en la jornada junto al público presente. A continuación, te dejamos las charlas y horarios de las exposiciones para que organices tu visita en directo (o frente al computador).

Lunes 14 de enero

El puntapié inicial lo dará Anil Seth. El neurocientífico será el encargado de inaugurar las ponencias haciendo la transición de la reflexión de Congreso Futuro 2018 hasta la pregunta de 2019 “Qué especie queremos ser”.

La jornada también estará marcadas por temas como alimentación, donde destacará la presencia de José Griziano da Silva -director de la FAO- y la exposición del Premio Nobel de Física 2011, Michael Kosterlitz.

Martes 15 de enero

Richard Dawkins, uno de los expositores más esperados del Congreso Futuro 2019, expondrá sobre su teoría de la evolución. El famoso zoólogo, reconocido por acuñar el término meme, será parte de una jornada que también destinará sus horas a la reflexión sobre las ciudades que habitaremos en el futuro, gracias a las ponencias de los arquitectos japoneses Ryue Nishizawa y Kasuyo Sejima. Ambos muy en sintonía con el medio ambiente.

Del mismo modo, el día convocará a los interesados en Big Data y la sociedad de la información. “Datos, el nuevo petróleo” explicará desde interesantes puntos de vista hacia dónde van nuestra información en Internet, un tema que cobró mucha relevancia mediática el pasado 2018 tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica.

Miércoles 16 de enero

Brian Little, el psicólogo que explora los límites de la personalidad y que expone que los introvertidos son las personas que cambiarán el mundo, será el invitado oficial de una jornada que también se moverá a través de temas como el cambio climático y la importancia de la exploración en la antártica. La evolución de la especie y qué es lo que nos hace humanos también serán algunas de las reflexiones destinadas para esta jornada.

Jueves 17 de enero

El microbiólogo Rob Knight que pretende desarrollar una especie de GPS microbiano, además del vulcanólogo Clive Oppenheimer, investigador de Cambridge y director del documental “Into the inferno” serán los encargados de guiar las charlas más relacionadas con la tierra y nuestro organismo. Luego, Brian Schmidt -Premio Nobel de Física en 2011- y Catherine Cesarsky serán los encargados de llevarnos al espacio para exponer sobre las posibilidades de comprenderlo gracias a las nuevas herramientas radiotelescópicas.

Viernes 18 de enero

Amber Case, antropóloga Cyborg que ha explorado el camino y el destino de la unión de humanos y máquinas, será quién dé el vamos a la jornada que cerrará las charlas. La presencia femenina adquirirá vital relevancia gracias al panel llamado “Desiguales, la importancia de tener una voz”. Además, el investigador genético Floyd Romesberg guiará la charla titulada “Qué especie queremos ser”, la que viajará por la integración neurocientífica, la antropología y la filosofíadesde integrales puntos de vista.

Sábado 19 de enero

El sábado estará completamente destinado a un conversatorio entre ganadores de Premios Nobel y los asistentes. Brian Schmidt (Física 2011); Serge Haroche (Física 2012); Michael Kosterlitz (Física 2016) y Bruce Beutler (Medicina o Fisiología 2011) expondrán sobre el “Futuro del Aprendizaje”, en una charla que también destacará la presencia de Yasmin Kafai, científica experta en el desarrollo de herramientas para enseñar programación a jóvenes y Christine Goh, directora del Instituto Nacional de Educación de la Nanyang Technological University de Singapur. A esta instancia se sumarán destacados Premios Nacionales y personalidades del mundo público y privado.

Domingo 21 de enero

El último día de Congreso Futuro 2019 está destinado para la tercera versión de “Futuristas”. El evento para niños y niñas de entre 7 y 12 años, que hará un recorrido por las principales leyes de la ciencia de la mano de entretenidoscientíficos que explicarán de forma sencilla cómo funciona el mundo que conocemos.

Experimentos, datos, chistes y sorprendentes historias se tomarán el escenario en un show ideal para ver en familia. Además se exhibirán los principales contenidos científicos desarrollados en Chile para niños en pantalla gigante. Personajes, conocimiento y sus aventuras en un panorama imperdible.

La jornada comenzará con un discurso del presidente Sebastián Piñera a las 10 horas y finalizará a las 13:45 horas.