Osvaldo Bayer en el Archivo MDZ: "Un intelectual debe ser el rey de la ética"

Defensor de varias políticas del kirchnerismo pero ajeno al grupo de intelectuales de Carta Abierta, Osvaldo Bayer (89) considera que el anterior gobierno "no fue de izquierda" y que Mauricio Macri no ejerce una democracia completa.

El autor de "La Patagonia Rebelde", quien retrató su regreso del exilio en el documental "Cuarentena", habló con el programa "Queda mucho por decir" (MDZ Radio), conducido por Santiago Montiveros y Pablo Icardi.

-¿La grieta en Argentina se puede cerrar? ¿Hay que priorizar el diálogo?

-Siempre es posible el diálogo y siempre hay que buscarlo en una democracia para salvar los gravísimos problemas. Hay que conversar para llegar a un arreglo por la mayoría de la gente.

-¿El gobierno kirchnerista fue de izquierda?

-No. Fue un movimiento que estuvo entre la derecha e izquierda, que estuvo en el medio, en todos lados. Hay que aprobarlo en muchas cosas y desaprobarlo en otras. Por lo menos fue democrático porque defendió los derechos de todos.

-¿Cuál es su opinión del gobierno de Macri?

-Este gobierno me hace acordar a la década del '30 que yo viví como adolescente (conocida como "década infame"). Se habla mucho pero no se hace democracia. Se trata de hacer valer a aquellos que tienen el poder. Por eso tenemos que salir a la calle y pedir una verdadera democracia.

-Usted dice que no es una democracia pero fue elegido por el voto popular.

-Es indiscutible que fue elegido en elecciones libres, pero este gobierno debe tener en cuenta que quedó en minoría y debe consultar a los demás partidos para seguir adelante. Está conformado por una minoría que es el pensamiento del barrio Norte.

-¿Cree que habrá repercusiones en la calle?

-La gente va a reaccionar si siguen lanzando medidas como las que vienen anunciando. La gente tiene derecho a protestar, yo los acompaño.

-¿Sigue compartiendo sus días entre Alemania y Argentina?

-Sí. Tengo mi familia en Alemania pero me gusta estar en Argentina e intervenir acá en todos los acontecimientos.

-¿Cada vez que vuelve a Argentina le pasa algo similar a lo que le ocurrió cuando regresó del exilio?

-Sí. Alemania y Argentina son dos países tan diferentes. Yo pasé mi infancia, niñez y adolescencia en Argentina. Siento muy mío a este país y quiero estar acá, pero los acontecimientos políticos nos hicieron emigrar y mi familia se quedó en Alemania. La dictadura hizo lo que quiso y nos dejó en la "vía", como se dice.

-Hoy Alemania vive un proceso similar al de Argentina, recibiendo a personas que huyen de la guerra en sus países.

-Son dos cuestiones muy diferentes, pero la discusión es la misma: qué hacer con los inmigrantes. Es un problema muy difícil para Alemania. La gente vive esto con una gran discusión interna. Son muchas personas que hay que mantener. Esto exige mucho esfuerzo de la población, pero hay que darle trabajo (a los refugiados), defender a la gente que llega, porque ningún ser humano puede expulsar a otro. Hay que protegerlos, más cuando tienen familia.

-¿En qué le gustaría que Argentina se parezca a Alemania?

-Cada país tiene su forma de ser. Lo que me interesa es que haya verdadera democracia, trabajo y estudio para todos y que sigamos adelante. Pero no tenemos por qué imitar a alguien.

-Usted ha hecho hincapié en la defensa de los recursos naturales. ¿Cuál es el desafío para el pueblo argentina en este tema?

-Defenderlos a muerte, defender la ecología, defender los derechos de los pueblos originarios y darles tierra para que sigan con su vida.

-Como decía Perón, ¿las guerras del Siglo XXI serán por los recursos naturales?

-Exactamente, ya veremos. Son luchas que hay que contemplar y hay que intervenir, no quedarse en la casa.

-¿Se desencantó con el fútbol? ¿Qué opina del fútbol argentino actual?

-Es un problema de ellos (dirigentes), yo ya no me meto porque no tiene solución. Los intereses son tan grandes y ya no me gusta el fútbol como antes. Ya no voy a la cancha. Ya me desencanté por completo.

-¿Con qué reemplaza esa pasión?

-Me gusta el fútbol internacional, eso sí me interesa y lo veo.

-Usted fundó Página/12 con Osvaldo Soriano y Jorge Lanata. ¿Qué opinión le merece el papel de Lanata desde los últimos años?

-Yo no estoy en la línea de él, pero cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Si está convencido de lo que hace, está bien. Pero yo no estoy de acuerdo.

-¿Un intelectual puede justificar todo desde el lenguaje? ¿Qué opina de Carta Abierta?

-No, no se puede justificar todo desde el lenguaje. Hay que mantenerse siempre en la ética, un intelectual tiene que ser un rey de la ética. Eso trato de hacer yo en mi vida. Los de Carta Abierta que hagan lo que quieran, yo los criticaré según la posición que tomen.