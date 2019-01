Mercedes Sosa: "En la dictadura, los que menos me ayudaron fueron los argentinos"

Pacho O ́Donnell en entrevista con la gran Mercedes Sosa. Quiénes las ayudaron en el exilio y quiénes no. Su rotundo éxito en el mundo además de su historia en la Argentina. "Los que menos me ayudaron fueron los argentinos", declaró, además de aclarar que "ningún país que tuviera que ver con el comunismo me apoyó". Sincera, contundente, en un buen clima de diálogo con algunas entonaciones, esta entrevista es un regalo para frenar un poco en el vértigo del "eterno presente" en el que vivimos.

Esuchala, disfrutala: