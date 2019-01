Mar Aragón: “La acuarela me permite atrapar lo efímero” 

Dueña de una trayectoria copiosa que va desde la ilustración para cuentos infantiles hasta sus exposiciones en destacadas galerías de Europa; espontánea y efusiva, las composiciones de Mar Aragón (Granada, 1971) comprenden espacios iluminados, figura humana y paisaje urbano: “Mi vida siempre ha estado ligada a luz y el carácter alegre de la Costa Granadina”.

De sus cuadros de grandes formatos, -que llegan a los dos metros de alto, como muy poca veces se ha hecho en ésta técnica-, emergen horizontes arbolados o quizás sólo horizontes, hasta lugares con multitudes, calles, tiempos detenidos y poderosos elementos naturales como el agua, que también se evidencian en su obra de forma marcada.

No sólo es novedoso el formato de sus obras: Mar, una pintora activa y en pleno auge profesional, hace uso cabal de lo figurativo y en ocasiones se mimetiza con lo abstracto en una acuarela muy propia; invitándonos a ver desde una óptica dilatada del tiempo, donde los espacios revelados dan una sensación de inmensidad y sus personajes tienen parlamentos de nostalgia y ensueño.

-¿Qué es lo más propio e importante que usted quiere compartir con su público a modo de legado artístico para futuras generaciones?

–A esas futuras generaciones les dejo mi vida entera, pero con un lenguaje complejo que tendrán que descifrar.

-De haber nacido en un lugar distinto ¿tendría usted otra paleta de colores?

-Seguramente sí, el artista se forma desde la infancia y tendría otros registros. También hubiese tenido otros Maestros de la acuarela que me hubiesen trasmitido otra gama distinta y otra idiosincrasia. Los veranos de mi infancia en la Mecina Fondales, un pueblo pintoresco de casas blancas en la Alpujarra Granadina, el juego de luces y sombras también queda bien patente. Podemos entender que este conjunto ha marcado mucho mi trayectoria.

Sobre todo hay dos connotaciones muy importantes en mi pintura, la luz y el color, o ausencia de color, como denominan también al negro, un color que sin duda ha marcado mucho mi obra y mi personalidad".

-¿Cómo y cuándo se inicia su relación con las artes plásticas?

-Siempre he sentido esa necesidad, cuando recuerdo mi infancia no la concibo sin la pintura. Es ya con una edad madura cuando inicio mi relación más directa, llegando a convertirse a día de hoy en lo que es mi profesión. La técnica me eligió a mí, porque llegó a mis manos como llegan a veces las grandes cosas a nuestra vida, de forma casual. Comencé pintando óleo y acrílico en una Academia durante varios años, todo de forma muy metódica y establecida, hasta que vi pintar acuarela a mi profesora, fue un hecho puntual, pero aquello me pareció algo maravilloso, libre. Me compré mi cajita de acuarelas y comencé ésta aventura.

-¿De qué forma Mar elige ver y argumentar a través de la acuarela?

-Con un lenguaje propio, sin artificios, de forma honesta, esa es mi forma de argumentar y expresar mis emociones. La acuarela me permite atrapar lo efímero, el instante del momento, a mí me gusta trabajar los formatos gigantes, aunque técnicamente son más difíciles ya que algunos llegan a alcanzar los dos metros, algo que en acuarela es impensable, porque también se consigue y el efecto es asombroso.

-En sus conocidas correspondencias Van Gogh dice: “Si algo en el fondo de ti te dice: tú no eres pintor es entonces cuando hace falta pintar, viejo, y esta voz también se callará”. Para Mar, ¿qué tiene más peso en el proceso creativo? ¿la inspiración o la disciplina?

-Para mí sin duda tiene más peso la inspiración. La inspiración es lo que mueve al artista, lo hace crear desde la nada y que se enfrente diariamente al papel en blanco. Los acuarelistas a veces pintamos ante la mirada del público, por lo que requiere una inmediatez y una seguridad que lo da la propia técnica y la disciplina, pero sin inspiración carece de alma. La técnica y la disciplina son esa herramienta que hace posible a la inspiración, encontrar la luz, es lo que convierte al pintor en artista, tiene alma, sorprende, conmueve y transmite finalmente. Es algo que se encuentra en la obra y el espectador lo siente al igual que lo siente en la música y en la poesía. Es la magia, un conjunto bien orquestado en el que la inspiración es el director y todo lo demás son los músicos que ejecutan con maestría la melodía, todo tiene que tener armonía y ser único.

-¿Qué forma a un artista además de la disciplina y las horas de trabajo en su taller?

-En mi caso lo forma mi carácter inquieto, esa búsqueda de mi propio lenguaje; la necesidad de transmitir, de intentar conquistarte. Eso me lleva a asumir grandes riesgos y a que el vértigo sea siempre una constante en mi vida. Ese vértigo me lleva a una espiral contradictoria ya que cuando me encuentro arriba, en la cumbre artística y creo dominar ésta técnica a la perfección, es como si no supiese nada, y vuelve la sensación y la necesidad de aprender desde el principio, lo que me hace estar siempre en una continua búsqueda y aprendizaje.

-¿Siente que hay un alcance o significación social diferente entre el oficio de la mujer pintora y el hombre pintor? ¿Habrá diferencias de género en las artes plásticas?

-Pienso que ha cambiado mucho, aunque quedan muchos aspectos por trabajar aún, yo lo noto más a pie de calle y de instituciones locales. La figura de la pintora aún queda un poco mermada frente a la figura del hombre, y ésta siempre siente la obligación de tener que demostrar un poco más. Siempre está más cuestionada y en mi caso concreto los inicios han sido más duros sin duda, que los inicios de cualquier pintor, ya que he encontrado algunos prejuicios y estereotipos. Yo tengo clarísimo que si hubiese nacido hombre hoy tendría otro status artístico.

-¿Por qué?

-Es ya cuando consigues alcanzar cierto prestigio, cuando se te empieza a valorar y a tener en cuenta, ya hay detrás muchísimo trabajo, empezando por las redes sociales. Sin embargo hay ciertos círculos culturales como son galerías de arte, bienales o ferias de arte donde la figura de la mujer o la del hombre destaca sólo por su trabajo, eso unido a que las nuevas generaciones de artistas vienen pegando muy fuerte hace prever que sí existe y existirá mucha igualdad.

–¿Se define usted también como una mujer de negocios? ¿Cómo coexiste lo filosófico de esta noble profesión con la cultura de masas y el comercio?

-Cuando comencé esta aventura, era una ocupación meramente por placer, hoy ha pasado a ser mi vida y como tal la tengo que gestionar yo. Hay muchísimo trabajo detrás de un artista, hay una parte que no es tan idílica ni filosófica, y esa es la parte comercial y económica. Solamente mover las redes sociales ya ocupa un tiempo muy importante en la vida del pintor, pero son necesarias ya que nuestro trabajo es visual e inmediato y éstas nos permiten y nos abre una gran oferta laboral. Yo cuento con la gran suerte de pertenecer a una gran Galería, la de Javier Román en Málaga, que mueve muchísimo mi obra a nivel nacional e internacional y eso para un artista hoy en día es un lujo.

-En relación a su trabajo: usted ha definido en otras entrevistas que la acuarela es una técnica nerviosa, inmediata ¿por qué?

-Es inmediata, te obliga a actuar con firmeza como en la vida misma, no hay marcha atrás y mantiene la emoción desde que comienza hasta el final. El objeto debe estar muy bien planteado y resuelto previamente en la mente antes de comenzar, ya que el proceso va ser toda una aventura.