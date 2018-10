Jorge Medina: "El Saocom es un gran avance para la ciencia argentina"

Jorge Medina, jefe del proyecto Saocom cuyo primer satélite fue lanzado ayer desde una plataforma en Estados Unidos, destacó que será una "herramienta útil" que permitirá un "gran avance" para la ciencia argentina y la comunidad internacional debido a sus características "únicas".

"Es un instrumento muy potente que mejora cualquier esquema de asimilación de datos", destacó en diálogo con el programa Otra Manera, de MDZ Radio.

- ¿Qué se puede decir del objetivo completo que va a tener este nuevo satélite en órbita?

- Se trata de un radar en banda L que puede aplicarse a cualquier estudio relacionado con la calidad y las características de los suelos y su vegetación. Básicamente, la banda L interactúa con la materia de una manera tal que da información muy útil tanto en términos de vegetaciones como de suelos. Cualquier disciplina que se ocupe de ellos puede ser favorecida por las imágenes que generará el Saocom.

- ¿Qué es la banda L?

- La banda L es un rango dentro del espectro electromagnético. Por ejemplo, la FM es un rango de frecuencias. Este es un rango particular en la misma recta de frecuencia, y tiene en particular la característica de una longitud de onda que interactúa con el terreno en una forma especial que favorece estos estudios de sueño. Lo que ve es más abajo de la superficie, hasta unos 15 centímetros, con lo cual nos puede dar, entre otras cosas, la información del contenido de humedad. En un lugar más seco penetra más, hasta las rocas del fondo.

- ¿Esto va a servir para predecir periodos de sequía o de abundantes lluvias?

- Si, aunque asimilándolo con datos de otro tipo. Es un instrumento muy potente que mejora cualquier esquema de asimilación de datos, y para algunas aplicaciones es el instrumento único. Para la ciencia argentina y la comunidad científica internacional va a ser un gran avance, porque no hay en este momento un radar de estas características que brinde servicios 'on demand' que permita a los usuarios pedir una adquisición particular de datos, en el lugar y modo de operación, entre un montón más. Es un instrumento versátil.