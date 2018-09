Homenaje al escultor Roberto Rosas: "Domador de metales"

El próximo sábado 23 de septiembre desde las 19.30, en el Taller del Escultor Roberto Rosas, en El Bermejo, Guaymallén, se le rendirá un producido homenajke póstumo. Se hará efectivo con la presentación del libro "Domador de metales", el material con el cual construyó su historia artística que ya trascendió los límites provinciales y nacionales y que representa su gran legado cultural.

El volumen fue preparado por el periodista Carlos Polimeni, quien eligió una frase de José Martí para que detrás de esa consigna se encolumne todo el libro: "Por el poder de erguirse se mide a los hombres".

El libro incluye una dedicatoria pronunciada por el propio Rosas a sus amores, en su última entrevista realizada en 2014, que dice:



"A veces intento reflexionar sobre mi vida, sobre lo que hice y dejé de hacer, pero hay cosas delas que no me acuerdo. Por eso pienso, ¡qué bien salió todo! En mi vida llegó Fernando, hijo de una mujer que estimo mucho, luego apareció Fabiana, mi gran compañera y con ella Paloma, mi pequeña hija. Somos pareja pero cada uno vive en su casa. Nuestra relación es muy buena porque aceptamos las reglas basadas en el respeto mutuo. No tengo nada de qué arrepentirme, sólo agradecer a la vida lo bien que se portó conmigo".

Te invitamos a leer abajo el inicio del libro: