Esther Gomez Urdiales: “Tenemos una sensibilidad distinta a la del hombre"

Esther Gomez Urdiales nació en la ciudad de Málaga, España, en abril de 1970 y está especializada en la técnica del pastel que fue incorporando en su arte de forma autodidacta y bajo la tutela de artistas españoles de la talla de Aurelio Rodríguez, Aránzazu Martínez y Fermín García Sevilla.

Desde su casa-taller imparte clases de pintura en donde enseña dibujo clásico, volumen, color, entre otros aspectos, que le permitan a cada alumno, según cuenta “evolucionar hasta una expresión plástica minimalista o hacia el hiperrealismo”.

Retratos de personas, animales o paisajes están dentro de sus representaciones. “Cuando hago retrato me guío más por la intuición, es algo que no tengo que pensar. Me sale solo. Pero con el paisaje pienso mucho más en la composición, en el equilibrio, en la atmósfera y en la luz”, explica esta artista que, al momento de crear, se siente especialmente atravesada por su identidad femenina.

-¿Cree que existe un arte "femenino"?

- Si. La mujer tiene una percepción diferente a la del hombre y también procesa de forma distinta la información que le llega. Esto es producto de sus vivencias, responsabilidades y sentimientos. Somos y sentimos diferente al hombre y eso se trasmuta en el resultado.

- Son muy pocas las mujeres que pintan en relación a la cantidad de hombres ¿Por qué será?

-Creo que el motivo de que haya menos mujeres conocidas que pintan es porque nosotras tenemos más responsabilidades familiares que nos impiden dedicarnos en cuerpo y alma a la pintura. Si tenemos hijos, padres o nietos a los que cuidar… ellos pasan a ocupar en nuestros corazones un espacio muy grande -y nos sentimos responsables de ellos-. Nos sentimos culpables si les quitamos tiempo para nuestra pintura. Las mujeres tenemos un sentimiento profundo de responsabilidad por las vidas que traemos al mundo, como también por las vidas que nos trajeron a este mundo. Es una generosidad que nos nace, intrínseca de nuestro género. Damos la vida y a la vez damos nuestra vida.

-Fue una mujer, la pintora veneciana Rosalba Carriera, la verdadera pionera en el uso del pastel y una de las pocas mujeres que en su época consiguió fama artística…

-Me la imagino como una mujer sensible y humilde de corazón. Entregada plenamente a su trabajo, el cual le dio grandes satisfacciones, pero a la vez la llevó en el amor por caminos complicados. Por eso terminó su vida sin realizarse como madre y mujer. Aparte de ir perdiendo la vista gradualmente… por lo que me imagino que terminaría triste y sola.

-¿Cuáles son los desafíos que implica usar pasteles?

-Pues, hay que que tener una buena base de dibujo para el trabajo que yo realizo, y buena base del volumen. Un buen cuadro descansa sobre un buen dibujo.

- ¿Por qué eligió esta técnica?

-Me decidí por el pastel por falta de tiempo...Tengo hijos y también animales de los que ocuparme. El pastel es más cómodo. No hay que limpiar pinceles, ni paletas y tampoco hay tiempos de secado. Aparte el pastel me permite trabajar más rápido porque los colores están en la mayoría hechos. Otra cualidad es la pureza de su pigmento y los efectos tan impresionantes de su aplicación de color, también los esfumados. Pero lo mejor es que puedo trabajar sin esperar secados de una capa a otra.

-¿Qué pastelistas admira especialmente?

-Me gusta Degas, Jean François, Jean-Étienne Liotard, Chardin, Maurice Quentin de La Tour, Bertha Morisot, Mary Cassatt, George Clausen... Hay muchos que admiro. De los contemporáneos me gusta Aurelio Rodríguez, Rubén Belloso, Vicente Romero... Y estoy descubriendo cada día más gente que hace pastel de maravilla.



-¿Cuál te parece que es la situación de la pintura en España?

-El realismo está volviendo a tener el lugar que se merece. Yo no estoy en contra de otro tipo de pintura, pero hasta hace un tiempo al realismo se consideraba arcaico y prehistórico. Había un rechazo explícito hacia los pintores realistas. Sinceramente creo que es porque los realistas son “peligrosos” para todas aquellas tendencias absurdas que se pusieron de moda; tendencias que lo único que pretenden es hacer un negocio licito -pero indecente- para poder blanquear grandes cantidades de dinero y fugas de capitales astronómicas amparadas bajo la ley de que en el arte “todo vale”.

