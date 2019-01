Cuatro Premios Nobel discuten el futuro de la educación

Bajo la pregunta “¿Qué especie queremos ser?”, se desarrolla detrás de la cordillera y en diversas ciudades de Chile una nueva versión del Congreso Futuro entre el 14 y 20 de enero. Haymás de 110 expositores, donde destacan 6 Premios Nobel quienes participarán de una jornada de diálogo. Este evento está presente en 10 regiones con 40 mil cupos en inscripciones. Y para quienes no puedan asistir, están las transmisiones vía streaming en congresofuturo.cl.

Respecto de los expositores, para Nicolás Fernández, director ejecutivo del Congreso Futuro, hay un imperdible: Richard Dawkins, a quien “la iglesia destacó como el ateo más influyente del mundo”. Sus investigaciones se han centrado en el campo evolutivo y de alguna forma llevó ‘al siguiente nivel’ el trabajo realizado por Charles Darwin.

Adicionalmente, se refirió a estudios muy llamativos. Aseveró que “ya está comprobado que el parto natural” les otorga a recién nacidos una serie de bacterias que “les da un 25% de posibilidades más” de evitar algunas enfermedades.

Incluso, abordó un tema que por años ha estado más cercano al ámbito del misticismo: El Aura. Sin embargo, ya hay evidencia científica de que “alrededor de una persona hay una especie de aura de como 30 centímetros, que está formada por bacterias” la que, además, estaría relacionada con cuán atractiva es una persona para otra, indicó Fernández.

El sábado, los Niobel

De manera inédita, la Fundación Nobel presentará en Chile y América Latina el “Nobel Prize Dialogue” (19 de enero), actividad que ha tenido gran recepción con anterioridad en Asia y Europa, y que presentará a Serge Haroche, Nobel de Física 2012; Michael Kosterlitz, Nobel de Física 2016; Bruce Beutler, Nobel de Medicina 2011, y a Brian Schmidt, Nobel de Física 2011, además de 15 líderes mundiales que expondrán sobre el “Futuro del Aprendizaje”. Nicolás Fernández, director de la Fundación Encuentros Futuros, señala que el evento nació gracias a un acuerdo entre Fundación Nobel de Suecia y Congreso Futuro, “el cual permitirá tener a cuatro premios Nobel y a un extenso contingente de científicos nacionales e internacionales debatiendo, junto a la sociedad, sobre el futuro del aprendizaje, uno de los desafíos más importantes para el siglo XXI”.

Laura Scprechmann, vicepresidenta de Nobel Media, dijo que “existen muchos desafíos globales en términos de acceso de aprendizaje, el papel de los docentes y cómo preparar a los estudiantes para acelerar el cambio y un futuro que no podemos predecir”.

“The Future of Learning”

Este año, el tema principal del diálogo será “El futuro del aprendizaje” (The Future of Learning), en donde se conversará sobre la importancia de la educación y cómo ésta puede mejorar el futuro de los países. Las mejores formas de inspiración para aprender, cómo los profesores pueden guiar y emocionar a sus estudiantes a aprender de mejor forma y cuánto se está dispuesto a invertir en el aprendizaje.

Entre las charlas y paneles también se discutirá el valor del aprendizaje, el rol de la universidad, la tecnología, cómo prepararse para un futuro tecnológico y el futuro de la educación.

Los Nobel invitados para este encuentro son Brian Schmidt (Nobel de Física 2011), Serge Haroche (Nobel de Física 2012), Michael Kosterlitz (Nobel de Física 2016), Bruce Beutler (Nobel de Medicina 2011).

Anteriormente Haroche ya se ha referido al rol de la educación, indicando que “la fortuna de un país” viene de las mentes de su pueblo. “No puedes obtener innovación sin buena ciencia, y no puedes obtener buena ciencia sin una buena educación”.

Además de los laureados nobeles, se contará con la presencia de Christine Goh, directora del Instituto Nacional de Educación de la Nanyang Technological University de Singapur, y Yasmin Kafai, científica experta en desarrollar herramientas para enseñar programación a jóvenes. Además de esto, entre los otros invitados para dialogar se encuentran el ex Presidente Ricardo Lagos (quien formará parte de un panel en donde se hablará sobre el acceso a la educación), y el Premio Nacional de Ciencia de 1994 Humberto Maturana, entre otros.

Uno por uno

Sergio Haroche (Nobel de Física 2012)

Investigador y académico francés. PhD en Física de la Universidad Pierre et Marie Curie. Su campo de especialidad es la física atómica y la óptica cuántica. Ha sido investigador en el CNRS y profesor en universidades como Yale y la École Polytechnique. En 2012, fue galardonado con el Premio Nobel de Física junto con David Wineland por su investigación sobre la interacción entre la luz y la materia. Su trabajo ha constituido un hito en la física ya que ha abierto la posibilidad de construir computadoras cuánticas ultrarrápidas y medir el tiempo con una precisión nunca antes imaginada.

Bruce Beutler (Nobel de Medicina 2011)

Inmunólogo estadounidense. Recibió su licenciatura en Biología en la Universidad de California en San Diego y su Maestría en Medicina en la Universidad de Chicago. Fue becario postdoctoral y profesor asociado en la Universidad Rockefeller. En 2000 se transfirió al Instituto de Investigación Scripps, donde aceptó una posición en el Departamento de Genética. En 2011, se convirtió en Director del Center for the Genetics of Host Defense en el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2011 por su investigación y descubrimientos en materia de Autoinmunidad, los cuales constituyeron un hito para los tratamientos para enfermedades inflamatorias como la artritis, la diabetes y el cáncer.

Brian Schmidt (Nobel de Física 2011)

Astrónomo. Su vasta educación comenzó cuando recibió una Licenciatura en Física y Astronomía de la Universidad de Arizona en 1989. En 1992, obtuvo un Magíster en Astronomía en la Universidad de Harvard; un año más tarde, obtuvo su Doctorado en Astronomía en la misma universidad y posteriormente fue becario postdoctoral en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, Massachusetts. En 1995, se convirtió en miembro de la Australian National University, donde más tarde se convirtió en profesor. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2011 junto a Adam Riess y Saul Perlmutter, gracias a su investigación sobre supernovas, la cual concluyó que el universo sigue expandiéndose y no se está desacelerando.

Michael Kosterlitz (Nobel de Física 2016)

Físico británico-estadounidense. Recibió su Maestría de la Universidad de Cambridge y su Doctorado de la Universidad de Oxford. Ha centrado su carrera en la investigación a través del trabajo en diversas instituciones, tales como Cornell University y Birmingham University. En 1982, se convirtió en profesor de física en la Universidad de Brown. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2016 junto a David Thouless y Duncan Haldane por su trabajo en matemáticas avanzadas para estudiar fases inusuales de la materia.

Para inscribirse y asistir sin costo al evento, conocer al resto de expositores y revisar el programa completo visita el sitio web Nobel Prize Dialogues Santiago.