Claudia Adriazola: “La pintura se defiende por sí sola”

La artista plástica chilena Claudia Adriazola nació en Viña del Mar, y está radicada desde hace años en Santiago de Chile. En esta entrevista nos reveló detalles de su trabajo pictórico y nos compartió, además, sus impresiones sobre el momento del arte en su país.

Con una amplia y reconocida trayectoria en el campo de la gestión cultural, la pintora, que se desempeña en la actualidad como Secretaria General de la APECH (Asociación de pintores y escultores chilenos) indica que éste es un momento en Chile en que los artistas están en un proceso bastante diverso y activo.

“Existe mucha autogestión, hay más inversión de parte de los artistas para participar de exposiciones y ferias en Chile como en el extranjero. Hace años se diferenciaba y se conocían quiénes eran los artistas y qué estaba pasando en la escena local. Ahora, cuesta tener una visión amplia de todo lo que se está haciendo porque hay muchos sectores, muchos artistas trabajando, hay una actividad intensa y diversa”.

La suya es una obra que, como bien se indica en su sitio oficial, “se caracteriza por ser gestual y matérica”. Claudia es una pintora “de paisajes urbanos, de presencias y ausencias. De lo cotidiano sin caer en la costumbre; de lo simple, con todas sus complejidades”.

-¿Cómo conviven lo abstracto y lo figurativo en tu trabajo?

-Siempre comienzo mis obras y mi trabajo con un referente figurativo asociado a un tema a desarrollar. El paisaje, los perros, el juego, etc, desde allí, inicio un proceso de dibujo, de bocetos, de descomposición, de selección, de elección, y me interno en el camino de lo abstracto, enfatizando algunas veces, en el gesto, el color, la mancha, y la sensación de materia por sobre todo.

-Su trabajo tiene reminiscencias impresionistas…

-Hay algo de eso, del posimpresionismo creo. Tomo prestado de varios estilos, tendencias y movimientos. Algo del fauve, cuando uso en mi pintura los colores primarios.

-¿Lo suyo es el paisaje marítimo?

-Más que el paisaje marítimo, pinto paisajes urbanos, donde intento representar el paisaje cultural y natural que tengo como referente, alejado del paisaje como ilusionismo precedente en la pintura chilena. Es por eso que en mis obras encontrarás bocetos, manchas, capas sobre capas de pintura encáustica y también evidencias de capas, números y letras que complementan la obra.

-¿Por qué el interés por el Río Mapocho?

-Hace años que trabajo sobre el Río Mapocho. Me interesa por su carga histórica, política, social, cultural, por ser el hito fundacional de la ciudad de Santiago. Es el espejo, nos guste o no, de los capitalinos. Y lo miro como símbolo de lo que significa ser una ciudadana de esta urbe, de esta capital. Soy de Viña del Mar y desde allí, rescato e incorporo en mi trabajo, el paisaje costero.

-La línea de horizonte siempre está más arriba de lo normal ¿Es una elección?

-Sí, de todas formas. Mi norte no es el paisaje convencional. Creo que los artistas pueden hacer uso e incluir distintos elementos que caracterizan a estilos o movimientos de arte para utilizarlos en su trabajo pictórico en beneficio de lo que deseen lograr.

-¿Se vincula a la imagen desde el cine, la fotografía?

-Trabajo casi siempre desde una fotografía como modelo. Juego con los enfoques y desenfoques de los primeros planos, o planos muy cerrados que después los agrando y les voy dando la orientación necesaria para los resultados que intento transmitir.

-¿Cómo llegó a la técnica encáustica?

-Cuando estaba estudiando en la escuela de arte de la U. de Chile, me encontré con las obras de Jasper Johns. El descubrimiento, la revalorización y actualización de esta técnica se debe a él (ícono del arte pop de los 60- 70 de nacionalidad norteamericana) con sus banderas, sus números y dianas pintadas en encáustica. Su trabajo me cautivó. Desde ahí, no he parado de trabajar con la técnica encáustica. Desarrollé esta técnica de manera autodidáctica, porque en la escuela no estaba en el programa de estudios. La fui aprendiendo por internet y leyendo a varios autores como Max Doerner y Ralph Mayer, que estudiaron los materiales de pintura y las diferentes técnicas, entre otros. Y, practicando in situ, buscando los colores y las consistencias de cada uno, en mi taller. Es una técnica milenaria, del último tiempo del periodo egipcio, que trabajaba con el arte funerario y una de las propiedades que tiene es su capacidad de conservarse en el tiempo. Hasta el día de hoy se mantienen las pinturas en encáustica que se han hecho, y los colores son eternos.

-¿Cómo se trabaja el color?

-Se trabaja cada color independiente de otro y en caliente. Mi paleta es la parrilla que tenía para los asados, y una de las características son los colores muy vivos y que al mirarlos, no sabes bien qué técnica es. Desde hace años hago clases y talleres de esta técnica, he ido experimentado con otras técnicas sobre la misma, y adaptando los instrumentos que se utilizan en su preparación y uso. El tiempo de trabajo es más lento que en otras técnicas y necesita más grados de control. El resultado es inesperado a veces, permite mucha experimentación. Hay cosas que no se pueden manejar con la encáustica. Tiene un secado muy rápido, hay que volver a calentar el soporte, rescatar capas anteriores.

Es necesario que la técnica hable por sí sola, esto te da muchas sorpresas".

-¿Las generaciones más jóvenes muestran curiosidad en esta técnica?

-En general sí, pero no es una técnica masiva. Tiene muchos seguidores entre los artistas. Existen blogs de encáustica, en España y México principalmente es donde más se utiliza. Hay grupos de artistas que están enamorados de esta técnica. Es un poco antagónica a esta época, en donde se trabaja con medios digitales y los resultados son más rápidos, donde no hay espacio para el error, y las imágenes son planas y limpias.

-¿Ahora todo necesita hacerse más rápido?

-Para mí son válidas todas las expresiones y movimientos o estilos; espero que todas reciban su reconocimiento y que tengan su espacio, pero a veces se dan tendencias que están más de moda que otras. Son criterios que nacen en las escuelas de arte y que priorizan estilos o movimientos por sobre otros; pero creo que a nivel mundial hay una diversidad en donde conviven todas las tendencias sin menoscabo una de la otra.

-¿La pintura escapa a esas tendencias?

-La pintura sigue su curso, tiene siempre sus seguidores, no es algo que se necesite defender, se defiende por sí sola.

-¿Cómo le parece que impactan los cambios sociales -por ejemplo, la llegada de tantos inmigrantes- en el escenario artístico local?

-Creo que los artistas son muy receptivos en percibir lo que está pasando y en el arte se manifiesta de una u otra forma. Es siempre un aporte conocer el trabajo de los artistas inmigrantes, vienen con otra mirada y estilos distintos. Por otro lado, es importante mencionar la brecha que existe, tanto para artistas extranjeros como locales, para que las obras circulen o con el escaso mercado del arte. Es un círculo vicioso que creo que viene dado por la falta de educación en el arte. Es cada vez menos la formación artística que se está impartiendo en la sala de clases.

-¿Cómo cree que se ha integrado el feminismo el ámbito artístico?

-Es un tema que ha ido creciendo. Hay más conciencia de las desigualdades en todo nivel y en el arte también. Hemos ido visibilizando y haciendo conciencia de a poco, con pequeñas acciones, como celebrar el Día de la mujer con exposiciones temáticas, todos los 8 de marzo, hasta participar paritariamente como jurados en concursos de arte. Es un cambio que se viene sin retorno, también para las artes.