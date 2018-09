Celeste Gómez: “Mi cabeza crea todo un mundo en el que yo no habito”

Una obra sin terminar puede convertirse en una verdadera pesadilla para muchos artistas. Sin embargo Celeste Gómez (1988) parece no tener problemas en completar con minuciosidad toda la hoja de papel. En sus dibujos no hay lugar para el vacío o el incierto; ella sabe muy bien cómo resolver, dibujo tras dibujo, hasta el último detalle.

Nacida en Buenos Aires, la artista propone en cada obra, un ambicioso recorrido: “A mí me gusta mucho dibujar mujeres porque el cuerpo de la mujer es más armónico, tiene líneas marcadas, es llamativo, atrae. Además las mujeres compran obras donde ven mujeres sensuales, lindas, curvilíneas. Miran una obra y tratan de encontrarse en ella, o ven lo que les gustaría ver en ellas mismas, o recuerdan lo que fueron en el pasado…”

-En tu trabajo hay mucho negro y si además si nos dejamos llevar por tu aspecto físico e imagen, ¿podemos decir que estamos frente a una "artista gótica"?

- Sí, soy gótica. Es mi estilo de vida, fuera de lo que muchos creen porque hay mucho tonto que exacerba lo que es un gótico y hablan de vampirismo y todo ese delirio que nunca voy a entender. El gótico es un estilo de arte para mí y es amar una época en que la arquitectura y las bellas artes fueron hermosas.

-¿Qué significa tener un estilo de vida gótico?

- Leí mucho sobre el mundo gótico y su historia. Mi arte tiene mucho de esa época. La oscuridad en los temas. También leí mucha literatura gótica, y eso también me inspira. Soy gótica desde mis trece años, en mi ingreso a la secundaria. Ahí me di cuenta de que era diferente a mis compañeros.

-¿Siempre te inspiraron los clásicos? ¿Sos muy lectora?

-Siempre me inspiraron los clásicos, además de otros temas, pero no soy una lectora ávida –y no porque no me interese la lectura-, sino porque mi pasión por el dibujo no me deja tiempo para muchas otras actividades. Por ejemplo “Alicia en el país de las Maravillas” fue siempre una gran fuente de inspiración para mí.

-Se nota porque hay varios dibujos tuyos que se refieren a ese cuento ¿qué es lo que más te atrae de la historia?

-Lo que más me gusta de la historia es lo que nadie vio en ella. Para mí nunca fue un libro de cuentos para niños, creo que se trata de una gran pesadilla. Es un tormento que sufre Alicia en su loco viaje de sueños o pesadillas, encontrándose con extraños personajes. La maldad de la reina de Corazones, la locura del sombrerero, la rapidez con que corre el conejo al que Alicia persigue como loca para no perderlo de vista. . . Todo en el relato es en realidad tortuoso.

-¿Te identifica la soledad de Alicia?

-No me identifica. A diferencia de lo que muchos creen, no soy una persona solitaria, ni "oscura" como algunos me han llamado. Mi cabeza crea todo un mundo en el que yo no habito. Un mundo que recreo y elijo en cada momento en que tomo una hoja de papel. Lo que sí soy, es una gran observadora de las personas, lo mío es más bien psicológico. En el momento de la creación, yo dibujo lo feo del mundo y de las personas, lo que ellos. . . o ustedes no quieren ver.

-¿Tenés también influencia muralista, verdad?

-Si por muralista te referís al hecho de completar con dibujo hasta el último punto de la hoja, o los colores similares a los muralistas mexicanos, podría ser. Pero mi estilo es único, no tengo la influencia de nadie. Busqué un estilo propio que se fue dando con los años, se dio solo. No podría explicarlo en términos de las artes plásticas en sí.

-Me gusta como trabajás la unidad cromática. ¿De qué forma la organizás?

-Es que no hago nada de lo que hace un artista común, no organizo la unidad cromática. Primero hago el dibujo, luego comienzo a pintar, a sombrear. Voy de un lado hacia el otro de la hoja -en forma organizada, eso sí- pero sin pensar qué color o tono de color va a seguir al otro.

-Tus composiciones son planas, en dos dimensiones y construís generalmente hacia arriba, a la manera de los artistas medievales…

-El dibujo lo comienzo según lo que va a resultar, tampoco lo premedito, es algo que se da en el momento. Mi estilo, es cierto, tiene mucho del trabajo medieval y es en dos dimensiones.

-Es común entre los artistas jóvenes no reconocer influencias, pretender ser "únicos" en su estilo. ¿No hay algo de soberbia en esa declaración?

- No, no la hay, no soy soberbia para nada. Es que mi trabajo es realmente único, lo dice la gente que lo mira, los galeristas, curadores… todos ellos reconocen que se trata de mi obra al verla. No hay dibujante que lo haga como yo y eso es reconocer mi trabajo, no es soberbia. No sé qué dicen otros jóvenes artistas. A mí me preguntan otros artistas todo el tiempo cómo logro mis negros, cómo logro cubrir toda la hoja y no dejar un espacio sin dibujar. Puedo haber tenido influencia de gente que admiro en el campo del arte, yo no soy de los que van por internet o visitan muestras mirando el trabajo de otros… si lo hago es sólo para ver y buscar algo que me inspire. Lo mío es realmente único.

-Pero si tuvieras que hacer una auto crítica ¿qué mejorarías de tu trabajo?

-Nunca me hicieron una crítica constructiva, sí muchas de mala onda, pero expuse en galerías de arte en Inglaterra y acá mismo… y nunca un curador criticó mi obra. Yo estoy conforme con lo que veo cuando termino un trabajo. Solamente la gente mayor, por lo general, me dice que tendría que cambiar la temática. Ven mi obra muy oscura y como que los asusta. Pero eso no puedo hacerlo, iría contra mí misma. También algunos intentaron llevarme hacia otra temática para que fuese más comercial, pero no me interesa.

-Si tuvieras que elegir una pintura que siempre te haya causado mucha admiración, ¿cuál elegirías y por qué?

- No soy de estar mirando muchas pinturas, pero mi artista favorito es H.R. Giger (1940-2014), su obra toda me causa una profunda admiración y no podría referirme a una en especial. Él creó un mundo con sus dibujos.

