Betina González: "Escribo porque algo me convoca"

El amor es una catástrofe natural (Tusquets), de la escritora Betina González, consta de trece cuentos variados en su forma, desde relatos cortos y oraciones compactas hasta textos más extensos e interpretativos.

En su conjunto hablan de la caída, el desmoronamiento hacia un abismo que parece no tener fondo. Narran catástrofes íntimas, que trastocan al propio ser e implican transformaciones, a veces traumáticas, contadas de formas directas y crudas, e impactantes por su realismo en contextos inidentificables.

Además hay una exploración del amor, pero más filial. González alude a los vínculos parentales y fraternales endebles y contradictorios, que oscilan entre la protección y el dolor, el cariño y la vergüenza. Relaciones que fluyen por torrentosas corrientes que lanzan a los personajes hacia un espacio vacío y claroscuro.

La autora apela a la deslocalización como forma de acercamiento al realismo. “No escribo pensando en publicar o en los lectores. Escribo porque algo -una historia, una sensibilidad- me convoca”, indicó González en una entrevista con MDZ.

- Con El amor es una catástrofe natural volvés al formato del cuento luego de cimentar tu carrera con la novela ¿Cómo fue ese reencuentro y por qué surgió en este momento?

- Mi libro anterior, la novela América alucinada me había llevado 6 años de trabajo. Fue intenso y agotador crear una ciudad ficcional y una trama compleja, con tres puntos de vista. No tenía energías para encarar otra novela así. Por otra parte, los últimos cuatro años estuve dando talleres sobre formas breves -cuento y nouvelle-, para los cuales leí cuentistas que antes no había leído y también releí muchos clásicos. Eso tuvo un efecto de apropiación de la forma. También: una escribe porque lee. Y si te concentrás en leer cuentos, tarde o temprano, escribís cuentos.

- Los cuentos están ubicados en líneas espacio-temporales alternativas, hasta distópicas, que muestran al relato de una manera más cruda y directa. Esto se nota más en algunos como ‘Cae una estrella’, cuyo contexto alude a la crisis argentina del 2001 ¿Es una decisión para desnaturalizar el texto y que los lectores lo aprecien con otra perspectiva?

- Todo en narrativa es una decisión. Desde la voz y su tono hasta el espacio tiempo en el que vas a contar tu historia. Pero no son decisiones que tengan que ver con que los lectores vayan a apreciar una perspectiva o no. No escribo pensando en publicar o en los lectores. Escribo porque algo -una historia, una sensibilidad- me convoca. La decisión de desnaturalizar ciertos espacios y tiempos es un acercamiento particular, muy mío, al realismo. Lo vengo haciendo desde Las poseídas. Es algo que me ocurre al trabajar con los géneros. No es un ‘efecto para el lector’ o algo así.

- ‘La verdadera experiencia en la pampa’ y ‘El llamador’ transmiten cierta esencia del campo argentino pero, más allá del contenido, son muy distintos ¿Qué te atrae del escenario campestre como forma de literatura?

- Me es un espacio conocido y a la vez ajeno. Me gusta trabajar en esa línea: de lo familiar pero extraño. El campo lo es para mí.

- Uno de los cuentos más interesantes es ‘Lobos y diamantes’, no solo porque parte de algo inusual como la supervivencia de una niña entre animales (hay varios casos similares documentados), sino también se percibe una suerte de resentimiento social ¿Puede considerarse al desinterés de los demás como una forma de catástrofe íntima?

- Casi todos los casos de niños ferales a los que te referís son fraudes. Hay muy pocos reales. Lo sé porque leí muchísimo sobre el tema. Es una de mis obsesiones. En cuanto a lo del "desinterés de los demás"...hmm no sé si ese cuento narra eso. En lo que sí estoy de acuerdo es en que todo el libro narra catástrofes íntimas. No necesitamos tormentas o huracanes. Basta con sobrevivir cada día. 'Sobrevivir' es uno de los ejes del libro.

- Hay varias referencias literarias y también es notable una influencia lírica en tu prosa ¿Cuáles son tus libros y autores de cabecera? ¿Cómo te moldearon esas lecturas, especialmente la poesía, en tu faceta de escritora?

- Es muy difícil responder a esa pregunta porque en distintos momentos de mi vida, los autores que me alucinaron o me marcaron fueron cambiando. Voy a contestar sobre la poesía específicamente: Emily Dickinson, sin duda. Y César Vallejo. Nadie sale ileso de leer a Vallejo. Alejandra Pizarnik fue una lectura adolescente a la que hace poco volví con otra mirada y me volvió a alucinar, gracias, también, a María Negroni y su libro El testigo lúcido. Otro poeta importante para mí es Fernando Pessoa. Siempre lo estoy releyendo.

- El lenguaje es un eje crucial en esta obra y da un apoyo sustancial a la claridad de los relatos ¿Esta neutralidad fue deliberada o surgió de modo espontáneo mientras escribías los cuentos?

- No sé a qué te referís con ‘neutralidad’. Me parece que con este libro, igual que con América alucinada, cuando los lectores se encuentran con un uso diferente, personal del lenguaje, no saben cómo tomarlo y piensan en cualquier etiqueta para tranquilizarse. Que mi lenguaje no suene como el rioplatense literario en el que escriben algunos de mis colegas no quiere decir que sea ‘neutro’. En este libro hay voseo, hay un montón de giros y formas de hablar muy del conurbano bonaerense....no veo nada de "neutro" en eso. Así como hay otras cosas...La lengua es la materia expresiva de todo escritor. Creer que existe un solo uso ‘natural’ o ‘argentino’ de ella no solo es erroneo, también es muy ingenuo. En ese sentido, una escritora no puede permitirse esa ingenuidad. Escribo tratando de conservar una atención maravillada frente a todas las posibilidades del lenguaje. Escribir es crear un lenguaje propio, el que tus historias y tu mundo necesitan para ser contados.

Nicolás Munilla