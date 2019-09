Un amor prohibido en la grieta argentina del siglo XIX

Los amantes de Asunción, del poeta, narrador, ensayista y dramaturgo Luis Benítez, participa de varios géneros a la vez. Es una novela romántica porque su eje central es un romance de treinta años de duración entre una dama de la clase alta argentina, Aurelia, y nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento.

Ambos son casados y miembros muy conocidos en la sociedad. Deben afrontar como pueden un amor prohibido en un tiempo, el siglo XIX, donde hombres y mujeres hacen lo que han hecho siempre, con la obligatoria consigna de que no trascienda, de que nadie se entere. Pero sí se hará público lo que sucede entre Aurelia y su amado Mingo y ambos, en mayor medida ella, sufrirán durante treinta años todas las consecuencias.

Aurelia es una mujer que enfrenta los prejuicios de su época, se juega por lo que quiere y no reconoce ni acepta los límites que quieren imponerle. Le pone la cara a todas las consecuencias, sin importarle cuáles sean.

Antes de que surgieran en Argentina los primeros movimientos feministas, a escala privada Aurelia desea ir más allá del lugar que le quieren asignar como mujer: ser madre, tener hijos, estar subordinada a su familia primero y a un marido después. Es independiente, apasionada, valiente en todo momento, cuando su amor o su propia vida y la de sus seres queridos están en juego. Nunca da un paso atrás.

Aurelia es la hija del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, famoso abogado, importante dirigente político y autor del Código Civil argentino, el mismo que rigió prácticamente sin cambios a nuestro país hasta 1995. Ella querrá ser abogada, como su padre, hasta que este mismo le diga que la palabra “abogada” es una palabra que no existe en la Argentina y en el siglo XIX. ¿Se rendirá Aurelia? No. No lo hará.

La novela de la grieta

Es una novela histórica porque a través de los recuerdos de Aurelia pasa medio siglo de historia argentina, desde la época de Rosas hasta su presente, enero de 1888, cuando faltan ocho meses para el fallecimiento de Sarmiento. Claro que ni Aurelia ni él lo saben.

Es una novela de aventuras: la historia argentina está contada como la vivieron sus protagonistas, en constante zozobra, sin saber si iban a morir esa misma noche, en medio de una batalla o asesinados en sus propias casas, enfrentando las consecuencias de las luchas políticas por el poder, tratando de hacerse del poder o conservarlo, haciendo frente a las invasiones de los malones indígenas, perseguidos o teniendo que exiliarse en Montevideo o Santiago de Chile para salvar sus vidas.

Los amantes de Asunción es una novela que contiene también una trama policial: Sarmiento debe establecerse en Paraguay por orden de su médico, porque su salud, a los 77 años, no da para más. En Asunción están exiliados desde hace veinte años los opositores a su gobierno y a cuanto él representa y algunos de ellos planean asesinarlo. Tardíamente, la policía paraguaya y la Embajada argentina descubren parte del plan, donde está involucrado, entre otros, un atolondrado periodista estadounidense, mezcla de canalla y pobre diablo.

Los amantes de Asunción es además una novela de viajes: Aurelia, una gran dama, no resiste ver a su antiguo amante deteriorado por la enfermedad en Buenos Aires y antes de que Sarmiento parta hacia Asunción, ella se va a Europa, prometiéndole que a su vuelta, en agosto, irá a verlo a Paraguay. Hasta el final, no sabemos si lo hará o no. Mientras recorre Francia, Suiza e Italia, no hace más que pensar en Sarmiento, en todo lo que sucedió entre ellos durante treinta años y cómo enfrentará el momento del reencuentro, si es que su amante en agosto sigue vivo. Desde luego, en Europa le suceden a ella muchas otras cosas. Como sudamericana y más siendo mujer, comprobará que el “civilizado” Viejo Mundo no lo es tanto, debajo de su cubierta de buenos modales, inventos asombrosos, lujo y supuesto orden permanente.

En esta parte de la novela la lectora y el lector conocerán el París imperial, el encanto montañés de las villas turísticas de Ginebra, la belleza del norte de Italia, la fastuosidad de Roma, cómo viajaba y se divertía a bordo y en tierra la clase alta argentina en el siglo XIX, pero también la violencia de los barrios bajos de Asunción del Paraguay, los asuntos clandestinos que tenían lugar en la noche brasileña y muchos ambientes más.

Los amantes de Asunción es una novela política: retrata a la clase alta argentina, que derrocha su dinero a gusto y piaccere mientras padece sus propios problemas, que no eran pocos, pero también nos muestra a las clases bajas, los inmigrantes que viven en los conventillos (los antepasados de la mayoría de nosotros), así como las revueltas de los caudillos del interior, los intentos de establecer qué tipo de país íbamos a ser, los conflictos que originan una división permanente entre los argentinos. Unitarios contra federales, provincianos contra porteños, locales contra inmigrantes, liberales versus conservadores, partidarios de ser una sola nación y los convencidos de que Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires deben ser un Estado aparte.

La división entre los argentinos es mayor que nunca. Los amantes de Asunción es la novela de la grieta, una que perdura hasta nuestros tiempos.

Fuente: Vamos a leer

