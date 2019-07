Quino cumple años: cuando habló con MDZ de los bolsos de José López y el país

"Está difícil la Patria. Siempre lo estuvo, pero últimamente con los bolsos llenos de dólares, peor", tal la mirada sobre lo que está ocurriendo en el país que brindó esta mañana uno de los mendocinos más importantes en los 200 años de historia de la Patria: Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino. Hoy cumple 87 años y lo recordamos con una charla que mantuvo con el programa "Tormenta de ideas", por MDZ Radio, en 2016.

Quino dio a conocer allí sus sensaciones sobre el caso de José López, detenido arrojando bolsos con millones de dólares dentro de un convento.

"Primero me dio vergüenza, después risa, y más tarde indignación", analizó el "maestro", que vivió su infancia en calle Francisco de la Reta de San José, Guaymallén.

¡Feliz cumpleaños Quino! Escuchá el audio de la entrevista en “Tormenta de ideas” cuando habló de los bolsos de José López: https://t.co/A9t0awm968 pic.twitter.com/NyOLS5LGnj — Gabriel Conte (@ConteGabriel) July 12, 2019

"Me indignó mucho que mientras se hablaba del dinero que volaba, había una escuela donde los chicos juntaron bancos rotos y los estaban arreglando. Era muy lindo ver el cariño con el que lo hacían. Una Patria llena de gente así me gustaría", consideró Quino, quien está radicado en la Ciudad de Buenos Aires.El dibujante y creador de Mafalda, justamente, imaginó también la interpretación que haría este personaje de la realidad. "La veo crítica como siempre, pero da pena que se siga hablando de los mismos temas, que no los arreglamos nunca. Sería terrible tener que interpretar esto", reflexionó.

"Va a tener que pagar la factura del gas (Mafalda). Fue una sorpresa muy grande eso", acotó sobre los tarifazos.

"Fue cortita mi vida en Mendoza, la escuela primaria nada más. Cuando terminé me vine a Buenos Aires. No se si volveré. Cada tanto me ronda la idea. Pero no sé si me adaptaría otra vez", completó Lavado.

Escuchá la entrevista abajo: