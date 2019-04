Hace un tiempo, la colección de relatos de una escritora ya desaparecida y casi olvidada sacudió el panorama literario mundial. Era Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin, quien alcanzó entonces el lugar que le correspondía: se convirtió en la escritora favorita de la prensa y los lectores, el título fue libro del año para los medios y su peculiar estilo se vio comparado nada menos que con el de Raymond Carver o, en menor medida, con el de Charles Bukowski.

La singular capacidad de Berlin para representar la belleza y el dolor de las rutinas de nuestra vida, su extraordinaria honestidad, su magnetismo, la familiaridad de sus personajes, su sutil pero abrumadora melancolía.

Todo ello se encuentra nuevamente y con gran intensidad en Una noche en el paraíso: veintidós relatos inéditos en español en un volumen que es una obra maestra de la literatura reciente.

Vida de novela

Lucia Berlin (Estados Unidos, 1936-2004) publicó sus primeros relatos a los 24 años en The Atlantic Monthly y en la revista de Saul Bellow y Keith Botsford, The Noble Savage.

Sus historias se inspiran en sus propios recuerdos: su infancia en distintas poblaciones mineras de Idaho, Kentucky y Montana, su glamorosa adolescencia en Santiago de Chile, sus estancias en El Paso, Nueva York, México o California, sus tres matrimonios fallidos, su alcoholismo o los distintos puestos de trabajo que desempeñó para poder mantener a sus cuatro hijos: enfermera, telefonista, limpiadora, profesora de escritura en distintas universidades y en una cárcel.

Berlin publicó seis libros de cuentos, pero casi toda su obra se puede encontrar en los volúmenes Homesick. New and Selected Stories (1990), So Long. Stories 1987-1992 (1993) y Where I Live Now. Stories 1993-1998 (1999).

En 1991 fue galardonada con el American Book Award por Homesick. Murió en 2004, en el día de su cumpleaños.

Una noche en el paraíso

Autora: Lucía Berlín

Sello: Alfaguara

Precio: $ 629,00

Páginas: 288