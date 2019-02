Ganadora del premio L'Oréal-Unesco: "Somos pocas mujeres en la ciencia"

La física argentina Karen Hallberg fue galardonada con el premio L'Oréal-Unesco para Mujeres en la Ciencia 2019, y habló con el programa After Office de MDZ Radio sobre el estado de las mujeres en las ciencias de Argentina.

​En la charla, Hallberg explicó cuál es el trabajo que realiza en el Instituto Balseiro, en donde estudia, entre otras cosas, las propiedades emergentes de la materia condensada, y luego indicó que en nuestro país "la cantidad de investigadoras jóvenes mujeres, es casi igual a la de los hombres, pero eso incluye las ciencias sociales" y otras ciencias llamadas -de manera coloquial- blandas. "Si mirás la física, la química, la ciencias de las tierra y de la atmósfera, las matemáticas somos muy pocas mujeres, cerca del 30%", aclaró.

Al respecto, la física indicó que considera que, si bien no hay una obligación de que exista paridad de hombres y mujeres en la ciencia, tampoco existe una razón real para que no la haya: "Yo creo que mientras no haya más o menos paridad, hay un problema cultural, porque no tiene por qué no haber paridad en la ciencia".

Sobre cómo se puede cambiar la cultura para que esa igualdad sea alcanzada, indicó que "es muy importante que estimulen a las chicas a hacer cosas -relacionadas a la ciencia- desde los juguetes, las conversaciones, todo. En su caso, recordó cuando se "copaba" mirando la serie Cosmos del astrofísico Carl Sagan, y señaló que es importante que las adolescente se den cuenta de "que es las carreras científicas son tan copadas como cualquier otra, sobre todo la computación".

Hallberg también habló de la delicada situación que las ciencias atraviesan económicamente: "La situación financiera está complicada. La devaluación nos pegó un golpe duro en año pasado, porque nuestros financiadores no nos han actualizado los subsidios. Entonces muchas de las cosas que son compras en dólares sufrieron muchísimo". Sobre los científicos más jóvenes, explicó que "algunos se van, lo que no siempre está mal, pero si ves que el goteo es sólo para un lado es preocupante. Espero que se pueda encontrar un financiamiento para mejorar la situación".