Dolor en el mundo artístico por el fallecimiento de Ricardo Tello

Una gran conmoción causó este domingo la noticia del fallecimiento del vestuarista y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Ricardo Tello. Sus restos son velados hasta las 16 en una casa de sepelios de calle Pellegrini de Godoy Cruz, según informaron sus allegados.

Tello era egresado de UNCuyo. Fue señalado como un 2infaltable maquillador en todas las óperas y fiestas vendimiales" y como recuerdo para toda la población, fue quien caracterizó hasta hoy al actor Martín Neglia como San Martín.

La artista plástica Sara Rosales, la escritora Vilma Vega, entre muchos otros, se manifestaron en las redes con dolor. Esta última y reconocida protagonista de las fiestas vendimiales, escribió: "Así, con esa inexpresable sensación de vacío que sucede a toda partida intempestiva, amanece este 26 de mayo, tan desoladamente gris, en que me pierdo buscando esas respuestas que nunca encontraremos. Y sólo atino a reencontrar la anchura inabarcable de tu sonrisa buena; esa manera de intercambiarnos hombros para llorar momentos dolorosos y abrazos entrañables en brindis de alegría. Sé que vuelas ahora, en otra dimensión del infinito, donde ya no es posible que te alcancen esas vicisitudes que llamamos vida. Pero, hermano, aún no aprendí a lidiar con las ausencias… Y te pido perdón por este humano egoísmo de toda gran tristeza".

La escritora Evangelina Mayol no se quedó sin su mensaje de despedida a un protagonista de la cultura, a todas luces muy querido: "Te vamos a recordar siempre con esa sonrisa. Gracias por todo el legado que dejaste Ricardo Tello".

Willy Olarte, al despedirlo, también recordó su generosidad y tuvo múltiples conceptos sobre su persona: "Tipo más bueno, noble, generoso, talentoso, laburante, empático, humilde, gracioso. Seguramente en esta nueva etapa de tu vida vas a seguir aprendiendo y enseñando con la misma pasión que acá, Ricardo bienquerido. ¡Pura vida! Y hasta que volvamos a vernos".

Por su parte, también lo recordó el actor y director teatral Alejandro Conte: