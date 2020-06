Romper el Loop: gran estreno del mapping proyectado en el Edificio Gómez

Muchos ciudadanos y ciudadanas se hicieron eco este viernes 5 de un espectáculo lumínico que logró cautivar a más de uno. Se trató de una proyección de mapping en uno de los edificios más importantes y emblemáticos de la ciudad, el Edificio Gómez. Con sus 34 metros de altura no pasó desapercibido para transeúntes y residentes de la zona cercana, y no tan cercana también, que desde sus balcones y terrazas pudieron disfrutar este emblema de la ciudad iluminado de una forma muy especial.

La movida que se pudo ver formó parte del rodaje de un proyecto transmedia audiovisual a gran escala denominado “Romper el loop”, el cual tendrá su gran estreno vía streaming el lunes 8 de junio a través de Youtube.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, esta intervención que se realizó de forma sorpresiva en pleno centro mendocino, se propone interpelar al espectador/a desde lo audiovisual y narrativo para generar impacto y conciencia acerca de nuestro rol con la naturaleza y los demás en estos tiempos de pandemia y aislamiento.

Esta iniciativa se viene craneando desde hace varios meses por un grupo de artistas, productores, y comunicadores conformado por el estudio de escenografías digitales Motia Studio en la dirección artística y realización audiovisual, Meka en la puesta, equipamiento tecnológico y producción técnica, Daniel Martín en música original, Claudio Brachetta en guión y producción artística, Leo Federici en poesía, FilmAndes en registro y documental, entre otros colaboradores.

Julia Posada, integrante de MOTIA, cuenta los orígenes de “Romper el Loop”:

"El proyecto surge de una mezcla de cosas, las ganas de generar un mensaje positivo en este contexto y la búsqueda de nuevos escenarios (somos un estudio que se dedica a grandes espectáculos y con pandemia los escenarios habituales que se frecuentaban desaparecieron). También estaba la idea de los proyectorazos girando en el mundo.

Debido al contexto de emergencia sanitaria que todavía se transita en la provincia, se hizo necesario adecuar esta experiencia a los tiempos que corren para cuidar y respetar el aislamiento. Por eso desde la producción se priorizó la transmisión desde la plataforma de youtube con gran calidad de imagen y sonido, para que cada persona desde su hogar pueda disfrutarlo. Serán 10 minutos intensos donde se reflejarán algunas de las incertidumbres que estamos vivenciando".

En cuanto al plano sonoro, la música original estuvo en manos del reconocido músico Daniel Martín, quien la compuso especialmente para el proyecto. Con una extensa trayectoria en trabajos de composición para películas, obras de teatro, fiestas de la vendimia, entre otros, Daniel define este nuevo desafío: "El presente no lo estamos sabiendo, para la vida cotidiana es una incertidumbre de algún modo angustiante, cuando lo tuve que traducir a la música fue muy flashero y gratificante, porque me encontré trabajando con una sustancia que está en constante movimiento. A través del arte uno puede decir lo que las palabras no te permiten decir. Es simplemente música que sucede en este momento, es algo muy genuino que seguro se va a notar. El formato tiene una estética electrónica, porque tiene que ver con lo que Motia iba a desarrollar".

El estreno se llevará a cabo el lunes 8 de junio a las 21 hs. desde el canal de Romper el Loop en Youtube al cual pueden suscribirse, además se replicará en pantallas publicitarias ubicadas en puntos estratégicos de toda la provincia y se transmitirá en exclusiva por Canal 9 a través de www.elnueve.com.

Desde la cuenta oficial de Instagram se compartirán todas las novedades y adelantos de esta experiencia sin precedentes en la provincia.

Acompañan: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Publinet, Incubadora de Empresas de la UNCUYO.

Agradecimientos: Epson, Universidad Maza, Secretaría de Ambiente, Estudio Espejo de Agua (Omar Duarte) en la masterización, Consorcios Edificio Gómez y Pasaje San Martín, AFIP, Triunfo Seguros, Décimo Bar, Bibiana Portillo, vecinos, vecinas y porteros de edificios del KM 0.

¿DE QUÉ SE TRATA “ROMPER EL LOOP”?

Desde lo visual a lo auditivo, la intervención está compuesta por diferentes cuadros donde se narran situaciones típicas que las personas han transitado durante los días de cuarentena. La intención es a través de una historia reflejar los sentimientos, las vivencias, los estados, las relaciones, el quehacer diario y las nuevas costumbres y rutinas desde el encierro.

El artista Claudio Brachetta quien estuvo a cargo de la producción artística y el guión, describe el concepto de “Romper el Loop”:

"Fue en un bombardeo de ideas que hicimos con todos los que participamos de la parte creativa y después lo traduje en situaciones cotidianas, un niño/a, un jubilado/a, una familia, el encierro, lo desprevenido, la idea de la intimidad, de estar solos y finalmente de seguir adelante, romper el loop, ese círculo que se repite y la idea de que algo nuevo viene y que tenemos que transformarnos, no de cambiar, es difícil que todo cambie, pero sí se puede transformar ese todo en algo mejor".

Teniendo en cuenta la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente, esta iniciativa invita a cuestionar la responsabilidad social que tenemos hoy en día como ciudadanos, y la necesidad de crear nuevos hábitos donde lo colectivo y la naturaleza sean prioridad.

"Los hábitos y costumbres cambian, estamos construyendo una nueva dinámica, en donde lo grupal, la solidaridad y lo hecho con responsabilidad prima para aceitar este nuevo loop. En el equipo siempre prima la expresión artística, así es que vamos a por eso, a hacer una obra que genere buena energía en nosotros y que la misma se transmita", concluye Julia Posada.



EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Motia Studio Idea, Producción general, Dirección artística, Guión, Producción de arte audiovisual.

Meka Producción general y Producción técnica

Daniel Martín Música original

Claudio Brachetta Producción artística y Guión

Paula Brandi Producción ejecutiva y Guión

Ariel Rojas Producción general

Paola Sparta Prensa

Emilia Modolo Plan de comunicación

Federica Risso Patrón Diseño Gráfico

FilmAndes Registro y Documental

Artistas invitados:

Leo Federici Poesía

Laura Oviedo Artista audiovisual