El defensor de la empresa, en ves de vos "consumidor"

El Gobierno acaba de inaugurar un nuevo área en materia de consumo: que las propias empresas diseñen y operen el canal que “resuelve” los reclamos donde ellas mismas son las incumplidoras. Lo bautizaron Defensor del Cliente . En castellano: un árbitro dentro de la empresa, elegido por la empresa y con reglas que la empresa puede digitar.

La Disposición 893/2025 lo formaliza y hasta “actualiza” el régimen creado en 2018: permite que sea unipersonal o colegiado, lo designa el proveedor (interno o externo) con una simple homologación administrativa, y autoriza a tramitar todo por medios digitales. El “dictamen” solo obliga si el consumidor lo acepta; si no, la firma puede ignorarlo y nada se cae. Es el zorro con credencial oficial cuidando el gallinero.

Esto viola el corazón del artículo 42 de la Constitución , que ordena la protección de consumidores y usuarios y reconoce su vulnerabilidad frente al poder económico. El Estado, que debe desbalancear a favor del débil, acá se corre y deja el partido en cancha del fuerte. Cambian “ consumidor ” por cliente y hacen magia semántica: de sujeto de derecho pasás a pieza del mercado. No es un error de lenguaje: es política pública servida al gusto corporativo.

El defensor de la empresa nace de un conflicto estructural: el proveedor arma su propia defensoría y la administración apenas homologa, sin control real. El supuesto árbitro interno reporta al máximo nivel de la organización y actúa bajo un reglamento hecho a medida del incumplidor. El dictamen solo vale si el consumidor lo acepta, lo que significa que la empresa nunca queda obligada autónomamente a reparar. La justificación oficial recurre a las directrices de la ONU sobre “buenas prácticas” y autorregulación, pero en un país donde sobran abusos masivos en finanzas, prepagas o servicios, hablar de autorregulación es un oxímoron. Y como si fuera poco, rebajan la figura: ya no somos consumidores, con rango constitucional, sino clientes , una pieza de marketing.

En la práctica, el sistema funcionará como un filtro corporativo que absorbe el enojo, promete una respuesta exprés y desconcentra a la autoridad pública. La trampa está en la aceptación: la empresa te empuja a aceptar lo que hay, y si no lo hacés, el dictamen se evapora sin dejar huella. Para completar, los informes que antes eran trimestrales ahora serán anuales, lo que implica menos transparencia, menos presión pública y más impunidad.

El resultado es claro: despublicización del conflicto de consumo. El Estado renuncia a morder y terceriza en quien debería sancionar.

La realidad cotidiana: boletas y contratos ilegales

Mientras tanto, la realidad cotidiana es otra. Las boletas de electricidad siguen cargadas de cargos ilegales y tasas ajenas al servicio. Las prepagas aplican aumentos sin control, discriminando por edad y violando normas de trato digno. Los bancos y billeteras virtuales ofrecen microcréditos con tasas usurarias, incluso por encima del 800% de CFT. Los planes de auto ahogan a las familias con intereses leoninos y estudios jurídicos que presionan con cartas intimidatorias.

El consumidor argentino no necesita una nueva plataforma para hacer click. Necesita un Estado que enfrente estos abusos con sanciones reales y reparación inmediata. Lo más grave es que este gobierno no solo deja a la gente sola frente a las empresas: también entrega la Constitución como papel mojado. El artículo 42 dice “defensa de los consumidores”, Milei lo traduce como “defensor de la empresa”. Esa es la verdadera reforma: pasar de ciudadano protegido a cliente descartable.

El modelo libertario es simple: que los poderosos se defiendan entre ellos y que los débiles se las arreglen como puedan. Es un país diseñado para que ganen siempre las corporaciones y pierda siempre el que paga la boleta, la prepaga o el crédito. La verdadera libertad no es la del mercado sin reglas, es la de cada familia que merece vivir sin abusos, sin estafas y sin contratos tramposos. Y esa libertad no se garantiza con slogans, sino con un Estado presente y con ciudadanos que no se resignan.