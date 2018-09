Música: FG se presenta en El Trip

Te dejamos la entrevista de Chucho y Checho a FC un freestyler y rapero made in Mendoza.

Hola queridos amigos y amigas. En esta ocasión les presentamos a FG (Francisco García) un rapero freestyle re groso.

Vamos con una pequeña entrevista, para conocerlo mejor.

¿Nos podrías decir algo sobre tu persona?

Mi nombre es Francisco García, y mi nombre artístico es FG... tengo 15 años y vivo en Las Heras, soy el menor de cinco hermanos.

¿Cómo comenzó tu camino en la música?

Desde chico me gusta mucho la Música y en mi niñez escuché mucho Rock Nacional y desde ahí incursioné en otros géneros musicales, lo cual me sirvió para llegar a entender y que de mi saliera la realidad que pasaba por mi cabeza. Entendí... Si, entendí que podía manifestarme a través de este arte!!!

¿Qué es el rap para vos?

Esto para mi no es solo música, el rap es un estilo de vida que elijo y pregono en todos lados. Mis canciones son mi vida, es mi mirada de la sociedad, de la economía de nuestro país, es el descargo de las malas decisiones en cuento a políticas públicas de nuestro gobierno.

Manifiesto esto por que tengo voz y pensamiento, por eso expreso lo que pienso y en mis canciones esta mi fiel sentimiento!

¿Cómo empezaste con el rap?

A fines de 2016 empecé a improvisar (freestyle) con amigos como un hobbie Y después me lo fui tomando en serio. Empecé a ir a la competiciones de freestyle en las plazas pero me di cuenta que no es lo mio, yo quería hacer música.

Empecé a hacer Música oficialmente el 21 de Noviembre de 2017 Pero escribí mi primer canción en Octubre de ese mismo año, desde ese tiempo encontré lo que me voy a dedicar en este vida. A pesar de su corta edad FG demuestra un gran talento y una conciencia social.

Ahora les mostramos sus trabajos audiovisuales en Yutú, te dejamos algunos videos:

Si te gustó lo que hace seguilo en facebook

Esto ha sido todo por esta semana. Recuerden queridos y queridas que pueden mandar sus gacetillas con datos de toques, algún casting para un nuevo integrante, etc, a la casilla de correo [email protected]

Consuman cultura mendocina, que hay mucha y muy, pero muy buena, Cuiden y quieran a su familia y sus amigos y a los que los quieren.

Cuídense y respeten la vida.Paz, amor y música. Hasta el infinito y más allá.Que la Fuerza los acompañe.

Que sea rock. ¡Vamos las bandas!