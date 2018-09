El invento de la lapicera o bolígrafo, permitió una escritura más rápida y con mayor nitidez. Aproximadamente 45 años después, salio al mercado la máquina de escribir que facilitó aún más la tarea . No tardaría en aparecer la máquina eléctrica con mayor rendimiento. Las dos máquinas fueron a parar al depósito cuando hizo su entrada al mercado en gran escala la computadora de escritorio, que sigue en pleno apogeo acompañada por la insustituible birome.

Me cuesta imaginar a Moisés en el monte Sinai escribiendo los diez Mandamientos que le dictaba Dios sin contar con ninguno de los elementos mencionados.

Ese fue el comienzo que el hombre ya sea por enfermedad mental, por ser muy susceptible a visiones y o imaginación, o por conveniencia afirma que ha sido inspirado por Dios.

Si realmente Moisés trabajó 40 días para copiar los mandamientos, lo hizo para obedecer a Dios y sentirse bien espiritualmente sin nada material a cambio.-

¿ Como entender y mucho menos asumir que los obispos según su rango cobren desde $ 40.950.- hasta $ 46.800.-, sin cumplir con ninguno de los Mandamientos y sin trabajar ?

La idea no es borrar de un plumazo la Iglesia Católica a la cual pertenezco. Junto a millones de católicos considero impostergable que los que la conducen actualicen muchos métodos y costumbres adaptándolos a la realidad que viven sus seguidores.

Lo único que no deben actualizar sino desterrar, es a todos los que cometen o encubren actos criminales o dolosos de antigüedad milenaria, y que el Poder Ejecutivo de común acuerdo con las dos Cámaras, reduzca el sueldo de los obispos de todas las categorías a un máximo de $ 15.000.- Hay muchos jubilados que han trabajado 40 años o más y otros/as que están en actividad que cobran menos. Esta medida debe aplicarse con urgencia. La crisis y el pueblo que la está sufriendo así lo exigen.

Desde que se creó la Iglesia Católica Apostólica Romana, los jerarcas que la " MANEJAN " , han usado a la Santísima Virgen María como partícipe obligada de su supuesta aparición en distintos lugares del Mundo que genera mano de obra, pero también es un negocio muy rentable.

Lo mismo ocurre con la Difunta Correa, y dentro de algunos años, puede sumarse el Gauchito Gil que viene abriéndose camino.

No he leído el antiguo ni el nuevo Testamento, tampoco la Sagrada Biblia, porque creo que fueron redactados por hombres como una expresión de deseo o una inspiración imaginaria Prueba de ello es que millones la han leído pero muy pocos la respetan. En la Argentina hace más de docientos años que los Sagrados Evangelios junto a Dios y la Patria son " USADOS " para jurar en falso. Muestra evidente de hombres y mujeres que no creen ni respetan las Sagradas Escrituras, a Dios ni la Patria. Ni pensar en pedirle que cumplan uno solo de lo diez Mandamientos.

Mis opiniones se desprenden de dos libros de distintos autores " HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA " , y 65 años de ver y escuchar. Doce años junto a mi esposa fuimos colaboradores de la Parroquia San José como matrimonio de apoyo. En ese tiempo pude comprobar como 4 sacerdotes jóvenes que intentaron hablar mano a mano ( a calzón quitado ) con los jóvenes de ambos sexos para explicarle entre otros temas que no es verdad que los católicos estamos de por vida en pecado, y que a Dios no hay que temerle sino respetarlo. Otra innovación fue sugerir a un grupo de mujeres que pasaban el día en la Iglesia rezando, que rezaran una hora y el resto del día que atendieran su casa, a su esposo e hijos. El obispado no estuvo de acuerdo con las innovaciones y todo continuo como estaba antes. Los cuatro renunciaron al sacerdocio. Los obispos prefieren ser conservadores porque su cerebro, de tanto estar inactivo no está en condiciones de entender ningún cambio que en la práctica beneficiaría a la Iglesia que recuperaría al los que se han alejado por haberse quedado en el tiempo.

Fue una experiencia muy positiva, pero me dejó algunas dudas. La más importante se refiere a la oración Credo, que se profundizó más cuando uno de mis nietos me preguntó porque Jesús había descendido a los infiernos. No dudé en responderle que el o los infiernos no existen, que es una alternativa para amedrentar a niños y mayores de edad avanzada que no asumen que la muerte es parte de la vida.

Está exhaustivamente comprobado que nadie es dueño de la verdad. Por ende, puedo estar equivocado en mis apreciaciones. Si así fuera, caben dos alternativas : Dios y Jesús son malos, o los que han creído estar " ILUMINADOS " no han sabido interpretar su mandatos que posiblemente jamás hayan recibido, por lo que estaríamos frente a una mentira Universal.

El domingo próximo pasado mi esposa y yo pasamos el día en casa de mi hijo. Sobre una mesa estaba el libro " Catecismo de la Iglesia Católica " debido a que dos nietos están cursando Catequesis. Le di una ojeada, y un poco tarde me reproché que a pesar de saber de las mentiras, el engaño y la depravación que se manejan en el Vaticano y en diversos países, me haya sorprendido comprobar que el catecismo es un apéndice de esa lujuria que con sus mentiras y engaños confundirá y desorientará al niño/a cuando dentro de pocos años tengan que incorporase y amoldarse a la realidad, y descubran que la Iglesia le ha mentido inculcándole distintos mandatos supuestamente del propio Dios o Jesús, que no podrán cumplir, y descubrirán que nunca nadie los cumplió. Sabrán que el Papa que le pintaron sobre un pedestal fue o es un traidor a Dios y a su Patria. No tendrán que andar mucho para comprobarlo, basta que se informen bien sobre lo ocurrido en el Instituto Próvolo con intervención directa de Francisco. Toda las mentiras que a los niños/as le han pintado color de rosa, puede provocar que de mayores duden hasta del propio Dios.

El libro menciona reiteradamente castigos y penitencia, y no se ocupan de inculcarle a los niños que piensen en Dios como un padre celestial, y como tal deben respetarlo pero no temerle.

El domingo ( día de catequesis) se pone el acento sobre que la masturbación es un pecado gravísimo. Durante la semana los chicos/as ven en la televisión que un sacerdote u obispo violó a un niño.

¿ quien y como les explica esta situación ?

También califica como una falta gravisima la relación sexual fuera del matrimonio consagrado, Manda a respetar la conocida pero prácticamente caduca frase "que el hombre no separe lo que Dios ha unido "

¿ en que mundo vive quien redactó el Catecismo Moderno ?

¿ ignora que millones de mujeres luchan para que el aborto se libre y gratuito. ?

¿ ignora que una cantidad considerable de niñas se inicia sexualmente de los 14 a 16 años ?

¿ ignora que mientras el catecismo castiga la masturbación que es una acción biológica natural, dentro del Vaticano muchos cardenales y otros de menor jerarquía consumen pornografía infantil para masturbarse ?

Diariamente se producen divorcios legales o de hecho separando lo que Dios unió.

Aumentan a ritmo acelerado las parejas que conviven sin haber pasado por el Altar.- Tienen hijos que cuidan y educan como un matrimonio que cumplió con todos los requisitos.

La Iglesia Católica desde su nacimiento se ha ocupado más en destruir que construir.

Ya es tarde para intentar un cambio de fondo, más cuando existe la duda si es posible y conveniente hacerlo.

La denuncia a los cardenales apareció en la primera página del diario italiano " EL CORRIERE DELLA SERA " en septiembre de 2013.-

Es necesario redactar un nuevo Catecismo amoldado a la época actual con la intervención de un equipo de psicólogos, para que sirva de apoyo a los padres y maestras en la educación y formación de sus hijos.