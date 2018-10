Historias del Desierto: La danza del agua

Primer acto: “La Pillería”.

Misma intención, sólo han querido ser novedosos con el método. De vuelta en Mendoza, surgen los interesados en romper con el principio de inherencia del agua a la tierra. Son los de siempre, son los que golpean la puerta de Irrigación pidiendo agua para nuevos desarrollos productivos, agricultura de calidad y buenos negocios, en propiedades que compraron a bajísimo costo, porque, justamente son tierras que no tienen derecho de agua, pero ahora la quieren. Con ideas nuevas, tienen viejas pretensiones. Han logrado los servicios de un legislador (estoy esperanzado que no sumen a un Superintendente) y han presentado un proyecto de “reempadronamiento”. Bajo la ocurrencia que alguien que tenía un derecho de agua y no se vuelve a empadronar, pierde el mismo y se lo otorgan a otro. ¡Piedra Libre! ¡Los descubrimos! pretenden dejar afuera a alguien que tiene derecho de agua y dárselo a quién no le corresponde. No es un problema de padrones, NO HAY MÁS AGUA, de hecho, hay cada vez menos. Así de engañoso es el Proyecto, ya que no aporta un criterio de cómo debería ser ese reempadronamiento y deja todo en manos de la autoridad de aplicación, que determina de manera redundante que sea el Departamento General de Irrigación (la Constitución prevé que no puede ser otro). Parece que no hay que potenciar al que viene produciendo, haciendo inversiones, sufriendo las sistemáticas emergencias hídricas, y además golpeado por la situación económica. No! Lo mejor es tenderles una trampa, que pisen el palito para quedarnos con su agua. Patético. Si fuéramos mal pensados, acá se terminó el razonamiento sobre esta alelada iniciativa. Pero conozco al legislador, entiendo que lo asisten buenas intenciones, por lo cual podríamos seguir el análisis….

Segundo acto: “El Yerro”.

Pareciera que el agua se puede inventar en un escritorio, pero la realidad que es caprichosa para algunos que la desconocen, no lo permite. Hoy todo aquel que recibe agua es porque tiene un derecho de concesión y paga por él. Es importante en este punto recordar que: el agua NO se paga, el canon que se abona es por el uso de todo el sistema de distribución que demanda que un copo de nieve en la montaña convertido en una gota de agua, que junto a otras, forman un cauce y a través de toda una red puede llegar a la tranquera de una finca, a la toma de una potabilizadora, a la puerta de una industria o pasar por una acequia para mantener nuestro arbolado. En el caso del agua subterránea es para mantener el sistema de monitoreo y control, sobre su calidad, cantidad y vigilar las variaciones de las napas. Los problemas acarreados por un sistema pensado para zonas rurales convertidas hoy en zonas urbanas no se solucionan con un reempadronamiento, es mucho más complejo y la solución dista de ser a través de un pseudo parche legislativo de 7 artículos (más uno de forma) de un proyecto de ley, porque es la propia Ley de Aguas quien ya prevé la pérdida y caducidad del derecho (artículo 16 y 125) y la Ley 4035 contempla lo mismo para las aguas subterránea. ¿Para que legislar lo que ya está previsto en la legislación vigente?

Surgen otros interrogantes. Qué pasará con el productor que hace un par de temporadas no puede producir por vulnerabilidad de su economía y hoy tiene una deuda con Irrigación ¿podrá ser reempadronado o perderá su derecho? El proyecto no lo aclara. Si el usuario tiene un derecho eventual y por el cual hace 50 años recibe sólo el 80% de la dotación ¿será reempadronado como eventual o con derecho definitivo? El proyecto no dice nada al respecto. ¿Se podrá otorgar concesiones nuevas aún existiendo derechos eventuales? El proyecto calla otra vez. ¿Y los permisos precarios otorgados por 10 años se reempadronan? Mutis por el foro del proyecto. Si hay un desorden en las concesiones otorgadas por la propia administración ¿por qué tiene que hacerse cargo el administrado? ¿Esto es un blanqueo para quien nunca cumplió con las obligaciones de su concesión y ahora lo soluciona con el solo hecho de no reempadronarse? ¿El reempadronamiento se debe hacer en el mismo uso o puede inscribirse en otro? ¿Ustedes creen que la Provincia de La Pampa no verá una oportunidad para impugnar todos los reempadronamientos del Río Atuel? O por el contrario ¿no pretenderá empadronar su demanda de agua, teniendo en cuenta que es un río interprovincial? Todas preguntas sin respuestas en el Proyecto. Es un sinsentido, además, porque somete a toda la inversión pública en embalses, cauces, sistemas de medición y mantenimiento al solo registro de los derechos por parte de los privados, sin una gota de planificación para el mejor uso del territorio. Porque consolida el desorden del uso del suelo, dejando en manos de un mero reempadronamiento la nueva asignación del recurso más valioso que tenemos los mendocinos. Porque somete a la administración del agua, que pagamos los usuarios solamente, sin la ayuda del Estado Provincial, a hacernos cargo de un mega operativo, que no soluciona el problema de raíz, que es la falta de agua. Porque, como decíamos al principio de “El Yerro”, el agua no se inventa en un escritorio.

Tercer acto: “La Potencia”.

Hay cosas por hacer. Por supuesto, menciono y sugiero, con mucha humildad, algunas.

Ordenamiento del Padrón. Se debe dar de baja cada padrón que no reciba agua, si es responsabilidad de la administración sin costo alguno para el usuario, y si es responsabilidad del usuario a costo del mismo. Es decir, pagar su deuda y aceptar o promover su salida.

Ordenamiento del Territorio. Determinar zonas de usos de agua, estimulando la creación de zonas de regadíos, zonas urbanas y de transición. Priorizar el uso del agua, de acuerdo lo establece la Ley de Aguas y cumplir el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial establecido por Ley 8999 y bajo el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial 8051, que exige la implementación previa del acto administrativo de los Balances Hídricos por cuencas, ya que es ilógico gestionar la tierra y el agua en forma separada.

Esos Balances Hídricos (oferta y demanda real de agua), están estipulados en la propia Constitución Provincial, es la herramienta para determinar la cantidad de agua disponible para cada oasis, su gestión de acuerdo a escenarios de cambio climático y determinar la conversión de derechos eventuales a definitivos, de precarios a eventuales y luego determinar una la asignación de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, en caso de existir tal posibilidad.

¿Cómo se inventa el agua? Sin fórmula aún para lograrlo, hay posibilidades de hacer un uso más eficiente que la haga rendir más. Con más obras de impermeabilización. Durante cinco años (2012/2017) se lograron impermeabilizar más de 300 kilómetros de los 1.800 existentes, de un total de 12.000 kilómetros de cauces en toda la provincia. Aumentamos la vida útil de El Carrizal por 30 años más (su vida útil había culminado en 2016), levantando su cota en 1,50 metros incrementando el labio de su vertedero, la construcción de los reservorios de red más grandes de la Argentina, realizamos un amplio Plan de Obras por Administración llevadas a cabo por los propios usuarios e instalamos un sistema de medición del agua en tiempo real a lo largo de todos los oasis para gestionar la demanda ante escenarios de variabilidad climática. Hoy Irrigación está impermeabilizando parte del Canal Cacique Guaymallén, el Sistema Arroyo Villegas, Canal La Pampa en el Valle de Uco, los acueductos ganaderos en el sur provincial y el mantenimiento y desarrollo de las llamadas obras menores en toda la Provincia. Sigue faltando claro, pero ese es el camino. En Irrigación hay un banco de proyectos por casi 800 millones de dólares, que deberíamos dedicarnos a concretar.

Tecnología aplicada a la gestión de los recursos hídricos. La revolución del agua es regar de manera tecnificada, ese debe ser nuestro desafío mayor. De cada 10 litros que salen de un embalse 4 llegan a la planta. Debemos duplicar la eficiencia de esos 4 litros, y eso se puede lograr con tecnología aplicada. ¿Quién paga esas inversiones? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con el mayor rendimiento del agua? ¿Le permitimos al usuario más producción? ¿O que el ahorro de agua sea destinado a otra actividad? ¿o ambas cosas? En Mendoza apenas superamos el 15% de riego tecnificado del total de sus regadíos. No hay futuro sin innovación tecnológica aplicada. Cuantos desafíos que no se arreglan con un reempadronamiento.

Agua es desarrollo y Mendoza tiene poca. La tentación de resolver sus problemas mágicamente es falaz. Las palabras claves son planificación, tecnología para la información, obras adaptadas al cambio climático y cultura del agua. ¿Las guerras serán por el agua? Esperemos que no, pero con este tipo de iniciativas, las promueven.