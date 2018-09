Gente busca trabajo… quién lo tiene hace paro

Continuamente podemos leer las contradicciones, propias de la condición humana. Discursos que buscan revindicar el trabajo, que aducen la importancia de su existencia para el desarrollo de un país, pero que alegría cuando hay paros, feriados largos, etc. Sin ir más lejos, circulo una nota de un posible feriado el 24 y puente con el paro del 25, tristeza.

Tristeza de que el paro es una herramienta, una medida de fuerza, pero no para fines políticos partidarios ni para promover desestabilizaciones, sino para defensa de situaciones extremas de los trabajadores, de vulneraciones de derechos entre otras cosas. Pero hay contextos históricos, momentos y no siempre son oportunos. Se escucha clima de temor, de tensión, miedo por si vas a trabajar, pero sobretodo la mayoría de la gente se queda en su casa como un feriado, ni siquiera la clase trabajadora está representada en las calles, hay que saber discernir a que estamos siendo funcionales.

Es un día menos de Escuela, es la suspensión de turnos en salud o una atención mínima, porque por más que hayan salido a garantizar que se atenderá, todos sabemos que no es así: ¿Sabes lo que significa reprogramar a alguien un turno que necesitaba en salud pública, y que acceder ya es todo un sacrificio? ¿Sabes lo que significa otro día menos de Escuela, contando con otros avatares por lo que transita la Educación? ¿Sabes lo que significa te descuenten el día, que para muchos es importante en su economía, y además son juzgados por ir a trabajar?

Si realmente, se quiere dar valor al trabajo, eso se hace trabajando, se hace con el acto, no con el discurso. Se hace estando en nuestro lugar y ocupándolo, y eso no significa que no nos preocupe la actual situación o estemos exentos de los vaivenes económicos. Pero ya basta, no podemos mostrarles a los chicos y a los adolescentes, los oportunismos políticos y no salir a trabajar, si contamos con una fuente laboral. Eso no ayuda, eso hace pobre a una nación y somos responsables, no es solo la clase política.

María Sol Romero

DNI 30054991