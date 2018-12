Desesperado pedido: vos podés poner algo y colaborar

La siguiente es la carta que la activista social Rebecca Peters mandó a sus amigos y que MDZ comparte con sus lectores, sabiendo de su sensibilidad y generosidad. Se trata de una luchadora que ahora está en Guatemala, afectada por el Volcán de Fuego y, siempre, por las armas que dejan miles de personas inmovilizadas. La ONG Transiciones se vio superada por la necesidad de suplir a un Estado que no pudo, no quiso, no supo llegar a tiempo a las necesidades de gente muy humilde.

Parecerá un mensaje trillado, pero cada puñado de dinero que podamos transferirle es un grano de arena para reconstruir sus vidas. Compartimos aquí su carta y esperamos tu solidaridad. El mundo es nuestro hogar y cada una de estas personas, puede ser uno de nosotros:

Queridos amigos,

Saludos desde Guatemala, donde ha sido un año lleno de acontecimientos, entre escándalos de corrupción, caravanas de migrantes y erupciones volcánicas – y también un año muy gratificante por presenciar la transformación de Personas-que-no-pueden-caminar en Personas-que-se-movilizan-en-silla-de-ruedas. Les escribo para pedirles que consideren una donación a Asociación Transiciones, la organización donde trabajo como voluntario y donde se producen transformaciones asombrosas.

Esta es mi milagro favorito actual, Yesenia, de 4 años, parcialmente paralizada por una herida de bala en el cerebro. Estaba esperando un autobús con sus padres y su hermana cuando paso un carro con asaltantes disparando armas semiautomáticas. Probablemente buscaban vengarse de una persona específica, pero Yesi y sus padres estaban entre las varias víctimas ese día. Ambos padres murieron al instante. Yesi estaba montada en los hombros de su padre, y cuando él se desplomó ella cayó al suelo, sangrando de la cabeza. Ahora Yesi no puede caminar, tiene que ser cargada a todas partes, o se arrastra por el suelo - ¡HASTA QUE LE DIMOS UNA SILLA DE RUEDAS! Solo le funciona una mano, pero de inmediato descubrió cómo movilizarse, y luego apenas pudo contener su emoción. Puse un pequeño video de Yesi en Facebook donde puedes verla casi brincando con alegría en sus primeros momentos de movilidad.

No tenemos patrocinio para la silla de Yesenia, pero su historia fue tan conmovedora que procedimos de todas maneras. Además, necesita un medicamento anticonvulsivo que es demasiado caro para su tía y su tío, que se hicieron cargo de Yesi y su hermana. Su tío trabaja en un restaurante de comida rápida y gana el salario mínimo guatemalteco (US $ 340 / mes); como en la mayoría de los países en desarrollo, no hay ayuda gubernamental. Por eso estoy tratando de recaudar fondos para la silla de ruedas de Yesenia (US $ 450) y el valor de un año de medicamentos (US $ 1500).

Aquí está Yolanda, otra persona que me inspiró a pensar en el don no solo de la movilidad sino de la alfabetización. De bebé, ella fue víctima de la epidemia de poliomielitis de Guatemala, y sus piernas no funcionan en absoluto. Cuando era pequeña, no había escuela en su aldea. Una vez que se construyó una escuela, Yolanda no podía asistir, porque no tenía silla de ruedas y había crecido demasiado para ser cargada. Como resultado, nunca aprendió a leer y escribir, y de hecho rara vez ha salido de casa desde que su adolescencia. Su casa tiene electricidad, pero no tiene agua potable. Ahora a los 40 años, Yolanda recibió su primera silla de ruedas de Transiciones y me dijo: “¡El primer lugar donde voy es buscar una clase de alfabetización!”. Imagínense, esperar hasta los 40 años para aprender a leer (y escribir, mensajear, estudiar, etc.), simplemente por no poder caminar ... También estoy buscando patrocinio para la silla de Yolanda (US $ 450).

Tengo cientos de historias más de este año, de personas cuyas posibilidades en la vida fueron circunscritas desde el principio (por haber nacido en una familia pobre en un país pobre), y más limitadas por tener una discapacidad – pero cuyas posibilidades se abrieron porque les dimos una silla de ruedas. Estas son sillas de ruedas personalizadas, todo terreno, adecuadas para las condiciones de Guatemala, ajustadas para adaptarse a las capacidades y el entorno de vida de los usuarios. Pueden leer más sobre la importancia de tener la silla de ruedas correcta en este artículo de la revista Good Weekend(en inglés) sobre mi trabajo contra la violencia armada y con Transiciones.

Transiciones es una organización de personas con discapacidad que produce sillas de ruedas y prótesis para personas con discapacidades de comunidades muy pobres en Guatemala. Los empleados de la fábrica de sillas de ruedas son ellos mismos usuarios de sillas de ruedas: aquí está mi colega Juan soldando el chasis de una silla. Yo estoy de voluntario en Transiciones, ayudando con la recaudación de fondos y el fortalecimiento institucional, para que estén en una posición sostenible y puedan operar en el futuro sin voluntarios extranjeros como yo.

La razón más común por la que las personas buscan una silla de ruedas es la paraplejia por violencia armada (en adultos) o parálisis cerebral (en niños). No hay pensión de discapacidad en Guatemala, ni provisión pública de sillas de ruedas o prótesis. Movilidad significa poder ir a la escuela o al trabajo, pero también ir a una fiesta, a la iglesia, a un paseo familiar o a una reunión pública, o simplemente para pasear por el vecindario y mirar el cielo. ¡Básicamente ejercer tu derecho esencial de participar en el mundo con dignidad!

Mis amigos me han ayudado a ayudar a Transiciones en varias ocasiones y espero que puedan ayudarme otra vez. Estoy buscando patrocinio para Yesenia, Yolanda y otros usuarios de sillas de ruedas. Cualquier donación, aunque sea modesta, tiene mucho impacto en Guatemala.

La forma más fácil es a través de nuestro PayPal, con el BOTÓN AZUL en la parte inferior de esta página. Tenemos avenidas de deducción de impuestos en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

También tenemos una página de GoFundMe https://www.gofundme.com/support-yesi-and-disabled-children-in-guatemala

Muchas gracias, y espero que tengas una temporada de fiestas feliz y segura. Por favor consideren visitar Guatemala, ¡necesitamos los dólares del turista!

Muchas gracias y un gran abrazo desde el corazón del mundo maya,

Rebecca Peters AO

Asociación Transiciones para personas con discapacidad