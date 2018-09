Cuidado, precios

Relanzaron el programa “Precios cuidados”. Es la enésima vez. Hay otros programas en la misma línea: “Precios claros”, “Precios indicativos”. No es nada aventurado decir que no funcionan y que el gobierno no hace nada para que funcionen.

Basta con escuchar treinta segundos a los macristas para saber que no “creen” en estos programas. Podríamos citar decenas de declaraciones como ésta.

http://www.eleconomista.com.ar/2018-05-corrida-macri-recibe-10-empresarios/

Entonces, ¿por qué los mantienen o impulsan?

Ese es el motivo de esta nota.

Si hay algo claro, algo sobre lo que el gobierno de Macri tiene convicción profunda, sobre lo que se siente respaldado (y con razón) por la teoría económica (ortodoxa) es en el librecambio y en que nadie tiene que intervenir en los mercados autorregulados.

La idea de los mercados autorregulados, en el marco de un coherente paquete que va desde la “mano invisible” de Adam Smith, la ley de Say, la utilidad marginal, los óptimos paretianos, conforman el corazón de la ortodoxia para entender la economía. Allí está firmemente parado el gobierno de Macri. Esa corriente, que, en el límite, representa en los canales de televisión hegemónica actual el excéntrico Javier Milei y José Luis Espert, repudia cualquier intervención estatal en los mecanismos de determinación de los precios. Y ese es el pensamiento de Macri a juzgar por sus dichos, vida y acciones.

Como no creen en “Precios cuidados” simulan que hacen “Precios cuidados” pero, en realidad, no hacen nada. ¿Por qué lo hacen? Obviamente por razones políticas y comunicacionales.

El hijo de Adolfo Sturzenegger explicó con claridad cómo funciona la estrategia del macrismo de no discutir aquellas cosas que no les interesa discutir. Ver acá.

https://www.youtube.com/watch?v=WrypDqCHfBs

Aparentemente tienen medido que la población ve con buenos ojos “Precios cuidados” y entonces la respuesta del macrismo es “no funciona pero los entretiene”. No discuten, no es lo suyo la pedagogía.

Por supuesto, el mayor problema es el daño que esta banda hace en los hechos, pero un aspecto no menor es el fraude discursivo que impide decir que la ortodoxia económica es errada.

Aunque no vamos a tener polemistas reales (puede aparecer algún Milei pero eso no cuenta porque ese Milei dirá que no es el gobierno aunque sí es el gobierno y ello sería determinante si se pretende discutir la realidad) es igualmente importante señalar por qué sí hay que controlar, en serio, los precios.

En primer lugar, el régimen de control de precios no solo no es ajeno al capitalismo sino que se da, precisamente, en el capitalismo. Uno de los grandes economistas del siglo XX fue John Kenneth Galbraith, quien en los años `40 fijaba precios para el presidente Roosevelt, en Estados Unidos. No se conoce que Estados Unidos haya atravesado por ninguna revolución socialista, por lo menos alguna que implique su gobierno federal. El éxito o fracaso de la política de Kenneth Galbraith puede correlacionarse con la suerte estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.

En segundo lugar, y a tono con el uso permanente por parte de la ortodoxia de metáforas y modelos abstractos, se dice (Macri lo hace) que la regla es la competencia y que es esa competencia la que por efecto de oferta y demanda regula, a través del mecanismo de precios, el funcionamiento óptimo de los mercados. Nada podría funcionar mejor. Esta es la regla de la ortodoxia: la competencia. En sus modelos de escritorio dicen que les funciona. Yo creo que ni en el escritorio; en el mundo real seguro que no. Tome usted el sector que prefiera. Seleccione cualquier artículo de consumo masivo de los que compra en el supermercado. Es muy difícil que el producto que imaginó no pertenezca a un sector en que no más de 10 empresas concentran entre 50 y 80% del mercado. Lo más probable es que, al menos periódicamente, ud. vaya al supermercado, y rápidamente comprueba este aserto que no necesita argumentación adicional.

Hay sectores en que la posición monopólica es verdaderamente impactante y refieren a productos de todos los días que se llevan buena parte del presupuesto familiar.

En ninguno de esos mercados se da la mentada competencia. Es decir, el presupuesto básico del modelo de la ortodoxia, el hecho que el mercado funciona al estilo de una “feria” o un mercado de abasto, con cientos, miles, de puestos independientes, no se da en casi ningún producto. ¿En cuáles sí se da? Precisamente en algunas frutas y verduras y otros muy pocos bienes.

¿Qué importa que sea un oligopolio o un monopolio?

Es que aún para la ortodoxia el monopolio tiene, valga la redundancia, un precio de monopolio, un precio mayor. Y aun la ortodoxia justifica en ese caso la fijación de precios máximos con provecho social.

Entonces si lo más frecuente es que los bienes tengan unos pocos productores y presenten una morfología de monopolio u oligopolio, la regla es la fijación de precios, no la competencia que no se produce.

¿Qué pasa hoy?

Que los mercados son mono u oligopólicos y se los trata como si fueran de competencia perfecta. Nadie se engaña, Macri acaba de preguntarse “¿Por qué las PyMES son buenas y las empresas grandes, malas?” https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-desafiante-pymes-buenas-grandes-empresas-malas_0_SknfBWvyM.html

Mi tesis no es que no haya que promover la competencia. Al contrario, y eso va de la mano de PyMES. Hay, sin embargo, sectores en que la idea schumpeteriana del monopolio cobra sentido. En Argentina sectores siderúrgicos, aluminio, hasta el mismo Papel Prensa, fueron emprendimientos en que el Estado tuvo una participación activa en la construcción de un monopolio desarrollista. Y esto legitima doblemente la regulación.

El macrismo, como lo que es, un proyecto político fundamentalista del neoliberalismo autoritario, es imperturbable en los hechos y farsante en el discurso. Dicen cualquier cosa. No pretenden convencer a nadie de nada, ellos tienen claro lo que de todos modos van a hacer.

Tampoco hay diferencias de diagnóstico. La hecatombe que vivimos no es un error, ni muchos errores, no es una imposición del Fondo, ni una consecuencia de que “pasaron cosas”; es el plan de gobierno que tienen desde el minuto uno. Vinieron a bajar los salarios en dólares y los bajaron. Vinieron a extranjerizar los recursos naturales y lo hacen. Vinieron a ponerle bandera de remate al país y ya consiguieron comprador. No hubo ni un solo error.

El video de Macri diciendo que la inflación es fácil de solucionar es un registro que lo muestra veraz. Él y ellos saben perfectamente cómo parar la inflación. Los neoliberales no saben cómo hacer crecer el país, cómo bajar el desempleo, cómo distribuir el ingreso, pero parar la inflación sí saben hacerlo. Aquí y en todas partes. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no querían, querían inflación para licuar los salarios. De La Rúa y Patricia Bullrich bajaron los salarios nominales 13% en 2001 y la gente se enojó. Con esa experiencia previa, Macri impulsó una inflación que ya redujo el poder de compra de los salarios en torno del 25%. Por eso no es que “no pudo” controlar la inflación, la promovió.

Siendo excesivamente coherente, fundamentalista, en los hechos, el macrismo es un flan en el relato. Nada de lo que diga tiene relación con lo real. Es allí que aparece una característica profundamente antidemocrática. No incursionaré en este texto en los casos de asesinatos, torturas, presos políticos, censura y otras linduras que trajo Macri a este presente. Hago mención a que toda sociedad democrática tiene una idea de deliberación, una faz pública en que se debaten proyectos y allí el macrismo aparece como un estafador premeditado.

Entre tanto, sirve a efectos de recuperar la razón y un futuro debate para reconstruir el país preservar herramientas económicas como control de los precios, fomento de la competencia y un verdadero “Precios cuidados” que solo será posible con un nuevo gobierno.

Mientras tanto, quédese tranquilo que esos programas no servirán para nada. Con Macri no hay chance de “Precios cuidados”, al contrario, cuidado con los precios que cada vez le harán más daño.