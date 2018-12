Bullrich: "Si un policía no puede usar su arma, es el peor de los mundos"

"Si la policía tiene un arma, y cuando hay una situación de peligro no la puede usar, la verdad que es el peor de los mundos porque no se protege él ni a la ciudadanía", dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante una entrevista radial en la que volvió a defender el nuevo protocolo para el uso de armas de fuego.

Este protocolo defiende la vida de las personas, de los policías y de la ciudadanía. Muchas veces, para defender la vida de un ciudadano es necesario el uso de armas de fuego. Es tan evidente que, de no ser así, no le demos a la policía armas de fuego, démosle armas de otro tipo", recalcó la funcionaria en conversación con radio La Red.

Sobre las palabras del Papa, advirtiendo sobre el uso de la fuerza letal, señalando que cuando "no sea estrictamente necesario puede ser reputado como un crimen de Estado", la funcionaria dijo: "No creo hablara del protocolo de la Argentina; hablaba en un foro donde se discutía sobre la pena de muerte. No me di por aludida, ni yo ni mi Gobierno. Ni creo que se haya enterado que en la Argentina se discutía un reglamento". puntualizó.