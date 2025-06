Carlos Maslatón asombra con su cambio físico y explica su método secreto en seis meses

El nuevo aspecto de Carlos Maslatón generó preguntas , y él aclaró que no es resultado de un simple régimen de gimnasio o dieta. Formó parte de un estudio mundial que sigue de cerca a ochocientas personas. El ensayo pertenece a un laboratorio de Estados Unidos y busca analizar los efectos de un medicamento que actúa sobre el metabolismo y la ansiedad por la comida.

El abogado reveló que este fármaco forma parte de un ensayo de ochenta semanas, en el cual participan unas cuarenta personas en Argentina. Dijo que no siente temor por posibles consecuencias, ya que recibe seguimiento semanal y confía en el equipo médico que lo supervisa. Explicó que no se trata de un remedio experimental de origen dudoso, sino de un avance con respaldo científico.

Carlos Maslatón contó detalles de su alimentación.

Aseguró que antes intentó dietas y ejercicio sin resultados duraderos. Hoy, en cambio, no siente más esa ansiedad que antes lo impulsaba a comer pan, incluso le da asco. Ahora dice que frente a una panera llena de facturas siente rechazo. La actividad física no desapareció de su vida. Contó que vive en el Kavanagh, un edificio histórico de Buenos Aires, y que usa sus escaleras para entrenarse. Su meta siempre fue la montaña, no los gimnasios convencionales. Subía y bajaba ocho pisos de manera constante. Según sus palabras, este entrenamiento lo ayuda a sentirse bien y mantiene su cuerpo activo.