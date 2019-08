Una sorprendente táctica para poder resistir los irresistibles antojos

Quizás todo empieza con un aroma que llega a tu nariz, se te hace agua la boca… sabes que no debes pero ¡te has portado tan bien! ¿Quizás solo un pedacito no es tan grave? ¡Detente! Hay estrategias para minimizar nuestras debilidades y un truco raro que investigadores aseguran que funciona.