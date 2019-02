Juan Guaidó cerró el sábado con un llamativo anuncio. El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado mandatario "encargado" publicó un tuit dirigido a los países aliados a su causa contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria", escribió Guaidó este 23 de febrero.

El mensaje del líder opositor sucedió horas después de que decenas de camiones y millares de manifestantes no lograron romper el cerco militar y policial impuesto por el gobierno venezolano para que la ayuda humanitaria no ingrese a Venezuela desde Colombia.

El "presidente encargado" no detalló a que se refiere al hablar de "todas las opciones abiertas", aunque indicó que conversará al respecto con los mandatarios de la región que lo apoyan.

Guaidó adelantó que estará presente este lunes en Bogotá para la reunión del Grupo de Lima, una coalición de países del continente que son contrarios a Maduro, y que contará con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Tal vez en la capital colombiana el líder opositor aclare a qué se refería en concreto con su llamativo anuncio de este sábado, mientras tanto queda sin responder la interrogante de qué hará la oposición ahora, después de que no lograron romper el cerco chavista.

La incertidumbre en Cúcuta

Después de llegar hasta las puertas de Venezuela, las toneladas de donaciones volvieron en la noche de este sábado al centro de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta.

Los intentos de persuadir a los efectivos de los cuerpos de seguridad para que dejaran pasar la ayuda humanitaria fueron inútiles.

La gran mayoría de la ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos y otros países finalmente no llegó a destino en el llamado "Día D" para la oposición venezolana.

Cuando la tarde comenzaba a ceder y persistían los gases lacrimógenos desde el lado venezolano contra los opositores que intentaban romper el cerco policial y militar, en el lado colombiano los camiones comenzaron a girar.

Mientras los motorizados iniciaban el retorno, como invitado sorpresa en medio de la jornada de protestas, apareció el cantante reggaetonero Nacho.

Que las donaciones vayan de vuelta a la bodega generó reacciones varias entre los manifestantes, entre desazón, incredulidad y coraje.

El músico, quien fue uno de los organizadores del concierto Venezuela Aid Live del viernes, intentó aplacar todos esos sentimientos y sosegar a los presentes.

"Hemos hecho lo suficiente por hoy. Es momento de descansar", dijo el cantante desde el techo de una camioneta.

Nacho intentó levantar los ánimos entonando la tradicional canción "Venezuela", pero fueron pocos los manifestantes que lo acompañaron a diferencia de la multitudinaria ovación que recibió en el concierto del día previo.

¿Qué pasará con los camiones?

Muchos de los venezolanos que participaron de la caravana que acompañó a los camiones y a la ayuda humanitaria prometieron volver a intentar romper el cerco este domingo.

Los camiones con la ayuda humanitaria no podrán volver a intentar el cruce hasta Venezuela, al menos, hasta que Colombia reabra la frontera.

Sin embargo, algo con lo que no contaban es que el cierre fronterizo esta vez puede estar en el lado colombiano.

De manera inesperada, en la noche del sábado, la dirección de Migración de Colombia anunció que, por decisión del presidente Iván Duque, serán cerrados todos los pasos a Venezuela en el departamento de Norte de Santander, incluyendo los cuatro puentes de Cúcuta.

De cumplirse esta medida, ni los manifestantes ni los camiones podrán acercarse a la frontera con Venezuela porque el paso estará cerrado en territorio colombiano.

Ni Duque ni Guaidó anticiparon nada sobre esta decisión o sobre un eventual segundo intento por romper el cerco de Maduro durante las declaraciones que dieron el sábado en la noche.

Se informó que una parte importante de las donaciones fue descargada de los motorizados y devuelta a los centros de acopio para garantizar que se mantenga en buen estado.

Intervención militar o cerco diplomático

En criterio de la analista política Sandra Borda, el balance del "día D" para la oposición es complejo porque no se logró el gran objetivo de hacer llegar las donaciones a territorio venezolano y eso genera muchas dudas respecto a los pasos que se vayan a dar en adelante.

La dura respuesta de los cuerpos de seguridad y la actuación de otros grupos armados derivó en un elevado número de heridos.

La analista añade que otro elemento que produce incertidumbre es que no se llegó a fracturar a las fuerzas armadas de Venezuela, una de las grandes apuestas de la oposición durante las últimas semanas, más allá de las 60 deserciones en un día anunciadas por el gobierno colombiano.

"Creo que la estrategia humanitaria quedó agotada por la reacción tan violenta del gobierno venezolano, que ha mostrado que no tiene ni siquiera la intención de guardar las apariencias en este aspecto", indicó a BBC Mundo.

Borda indica que para tener indicios de los pasos a seguir por los detractores de Nicolás Maduro y su gobierno habrá que prestar atención a lo que pueda suceder en la reunión del Grupo de Lima del lunes.

La experta indica que es difícil aún pensar en la opción de una intervención militar precisamente por lo que sucedió este sábado en la frontera.

"Lo que acabamos de ver puede generar mayor cautela por parte de la comunidad internacional al respecto de lo que se hace sobre Venezuela para no quedar en medio de situaciones como las de este sábado", indica.

Borda indicó que una de las opciones que se perfilan como más viables es apretar más el llamado "cerco diplomático" promovido por la coalición de países contrarios al chavismo.

"No fue el capítulo final"

Mientras el cantante Nacho, trepado sobre una camioneta, invitaba al repliegue, con los colores de Venezuela pintados en el rostro, Carlos Guerrero decidió enfilar hacia la frontera.

Los voluntarios de la oposición aseguran que no se darán por vencidos.

​La noche no estaba lejos de caer, pero iba a hacer su último esfuerzo junto a otros jóvenes que se negaban a abandonar la zona fronteriza.

"Vinimos esperanzados porque la ayuda iba a llegar a Venezuela, pero hasta ahora no pudimos lograr el objetivo y eso nos genera frustración", afirmó el nacido en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui.

Guerrero, con algo de desazón, resalta que lo sucedido este sábado "no fue el capítulo final" y asegura que "esto no acaba aquí". Sin embargo, consultado sobre cómo seguir, el locutor de 35 años reconoce que no tiene esa respuesta.