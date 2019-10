Ocho mitos de salud femenina desmentidos por Jen Gunter, la autora de "La biblia de la vagina"

¿Existe el punto G?



El "punto G", en el estudio original de Ernst Gräfenberg, fue descrito con bastante precisión como lo que ahora sabemos que es el clítoris, una estructura grande con tejido eréctil que está muy cerca de la uretra. Así que estaba describiendo algo que sabemos hoy: que parte del clítoris está muy cerca de la uretra, y que muchas mujeres deberían tener esa parte sensible, dependiendo del tipo de estimulación y el momento.



En algunos días puede ser óptimo. En otros, no. Diferentes cosas pueden influenciar lo que sentimos placentero. Pero de alguna manera esta idea ha sido transcrita por el patriarcado como un punto de la mujer que se puede tocar y volverla loca. No, no es eso, no es un botón que uno puede presionar.



Es parte del todo, parte del tejido eréctil, y tiene que ser estimulado con esfuerzo, así como sucede con otras zonas, y no se concentra en un solo un lugar, una glándula específica.

Creo que esto se ha convertido en un "teléfono inalámbrico". Las mujeres dicen: "No puedo tener un orgasmo con mi pareja jugando solo en esa área". Sí, porque no hay un botón secreto. Es más que eso. Y luego vemos personas que ofrecen "inyecciones para el punto G" basadas en la idea de que se pueden estimular los nervios en esta zona, pero no se puede.



Ese estudio originalmente correcto fue traducido al público incorrectamente. Ya sea porque los hombres quieren creer que pueden volver locas a las mujeres con un solo toque, o por la creencia patriarcal de que el pene es la mejor manera para que las mujeres lleguen al orgasmo.



Las mujeres que tienen sexo con mujeres dicen: "¿Qué es esto? El pene no es en absoluto necesario para una gran experiencia sexual". Hablando con personas que no tienen penes, llegamos a diferentes conclusiones.