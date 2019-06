La experiencia de la pareja en la que se ensaya un pionero gel anticonceptivo masculino

Son unos de los primeros que usan un anticonceptivo hormonal masculino.

James Owers, de 29 años, y Diana Bardsley, de 27, son una pareja de Edimburgo, Escocia, y le contaron a la BBC cómo ha sido su experiencia.

Ambos están participando en un estudio de la Universidad de Edimburgo, que involucra a 450 parejas que durante los próximos 12 meses estarán utilizando el gel hormonal como única forma de anticonceptivo.

El gel es una mezcla de progesterona y testosterona.

La progesterona apaga la producción de esperma en los testículos y la testosterona compensa por la reducción en esta hormona que causa la administración de progesterona.

Lo que se espera es que las parejas en relaciones a largo plazo puedan eventualmente usar el gel como una alternativa a la píldora anticonceptiva femenina.

"Quitar la carga a las mujeres"

En una entrevista con la BBC James explicó: "Exprimo una porción del tamaño de una pequeña moneda del dosificador. El dosificador se parece a uno de esos dispensadores elegantes de pasta dental. Y el gel tiene la consistencia de un desinfectante para manos".

"Me lo aplico en el hombro y la zona pectoral, y se seca en unos tres o cuatro segundos. Hago lo mismo en el otro hombro y después me visto y sigo mi rutina diaria de forma normal".

James Owers y Diana Bardsley participan en un estudio de la Universidad de Edimburgo, Escocia.

James ha estado usando el gel desde febrero, pero sólo es su única forma de anticonceptivo desde hace una semana.

"Uno de los efectos secundarios ha sido un incremento en el deseo sexual", explica. Pero agrega que los efectos secundarios negativos han sido mínimos.

"No he experimentado cambios en el estado de ánimo, tengo unas pequeñas manchas en la espalda pero ya están desapareciendo. He aumentado casi un kilo (de peso) pero, para ser honesto, eso probablemente se debe a la cerveza".

Afirma que los beneficios de estar participando en el ensayo clínico son más que médicos.

"Lo más positivo para mí ha sido que estoy experimentando un cambio en el discurso sobre la anticoncepción. Mis amigos y colegas en el trabajo se me acercan a preguntarme sobre esto, sobre cuándo estará disponible y sobre todo tipo de cosas", relata.

"Siento que es algo muy, muy positivo que tanto éste como otros anticonceptivos para hombres estarán disponibles".

"Al darles a los hombres más alternativas se está quitando algo de la carga a las mujeres", dice Diana.

Sin embargo, esto todavía podría tardar algunos años según la doctora Cheryl Fitzgerald, especialista en medicina reproductiva de la Fundación del Servicio Nacional de Salud en la Universidad de Manchester, Inglaterra.

"Este ensayo está observando a cientos de hombres y evaluándolos detalladamente para saber si es seguro y efectivo, y si se tolera bien. Después de esto habrá un ensayo mucho más grande así que ciertamente estamos considerando que tomará más de diez años", afirma.

El ensayo ya le ha traído beneficios a la pareja de James, Diana.

"Algo fantástico para mí es que he tomado anticonceptivos hormonales desde los 16 años y esto me permitirá hacer un descanso el próximo año", afirma.

"Al darles a los hombres más alternativas se está quitando algo de la carga a las mujeres y permitiendo que ellos tengan más libertad sobre su propio método anticonceptivo", agrega.