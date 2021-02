Muere Dustin Diamond, actor que interpretaba a Screech en la serie "Salvado por la campana"

El actor estadounidense de 44 años Dustin Diamond, conocido por aparecer en la serie "Salvado por la campana", murió este lunes tras una lucha de tres semanas contra un cáncer.

"Dustin no sufrió. No tuvo que sumergirse en el dolor. Y por eso, estamos agradecidos", dijo en un comunicado Roger Paul, representante del actor.

Diamond, quien saltó a la fama con su personaje de Samuel "Screech" Powers en la popular sitcom colegial de los años 90, fue hospitalizado el mes pasado en Florida y su representante informó entonces que sufría de cáncer.

"Nos entristece confirmar que Dustin Diamon murió el 1 de febrero por causa de carcinoma", comunicó su agente.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Diamond (centro) fue parte del elenco de la famosa serie de éxito mundial "Salvado por la campana".

"Fue diagnosticado con este tipo de cáncer maligno, brutal y sin tregua hace tan solo tres semanas", añadió.

"En ese tiempo, el cáncer se esparció rápidamente en su sistema", dijo.

Algunos medios informaron este lunes que se trataba de un cáncer en etapa cuatro que afectó el pulmón.

Diamond había completado una primera ronda de quimioterapia recientemente.

La serie televisiva Saved by the Bell ("Salvado por la campana") tuvo una duración de cuatro temporadas desde 1989 a 1993 y fue un éxito mundial. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Dustin Diamond estuvo preso en 2015 tras apuñalar a una persona durante un altercado en un bar.

Sus colegas en la serie, los intérpretes Mario López y Tiffani Thiessen, comunicaron sus condolencias a través de mensajes en redes sociales.

"Estoy profundamente triste (...) La vida es extremadamente frágil y nunca deberíamos darla por sentada", expresó la actriz.

López, a su vez, escribió: "Dustin, mi amigo, te extrañaremos".

Diamond participó en varios reality shows, como Celebrity Big Brother en 2013.

El actor también atravesó por problemas con las autoridades y estuvo tres meses en prisión después de apuñalar a un hombre durante un altercado en un bar en Wisconsin en 2014.

En 2016, fue arrestado nuevamente por violar los términos de su libertad condicional, según la revista Variety.

En 2009 publicó una biografía, Behind the Bell, en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López.

Diamond fue el único miembro del elenco original que no fue llamado para el relanzamiento de la serie el año pasado a través de la plataforma Peacock, aunque los otros actores señalaron que la puerta estaba abierta.